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推動東南亞去碳 碳權機構Verra借重新加坡

中央社／ 新加坡20日綜合外電報導

自願性碳市場首屈一指的碳權認證、核發機構Verra宣布加入新加坡永續金融協會，盼借助後者之力在東南亞推動氣候解決方案，尤其東南亞在全球朝永續發展轉型扮關鍵角色。

為發展自願性碳市場、轉型金融及混合金融，新加坡金融管理局（MAS）與新加坡銀行公會合作成立新加坡永續金融協會（SSFA），成員來自金融機構、相關協會、企業、學界、評級機構等單位，盼促進區域制訂實際的去碳化目標，並透過相關投資推動成長及就業。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，藉由成為新加坡永續金融協會一員，Verra將可向東南亞貢獻自身在碳市場方面的專業，帶動誠信、透明和可供檢測的正向發展。

Verra表示，與新加坡永續金融協會的合作可望開拓更多夥伴關係、加強生物多樣性保護並協助東南亞減緩氣候變遷衝擊。

Verra負責區域交流的資深處長沙托利（AngeloSartori）表示，新加坡在東南亞的領導角色是他們盼在東南亞強化碳市場、推動低碳經濟的理想舞台。

Verra表示，他們初步要以自身專業推動東南亞碳市場完備和擴大影響、關注金融轉型和生物多樣性及支持低碳經濟，這三者也是新加坡永續金融協會所列的優先要務。

新加坡 東南亞 永續

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