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日本國中生遇襲事件凶嫌被捕 居民鬆口氣

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本福岡縣北九州市14日發生國中生遇襲導致1死1傷，一度引發當地居民恐慌，有人在凶嫌被捕前不敢關燈睡覺。凶嫌落網後，當地居民鬆了一口氣。

共同社引述辦案相關人士透露，福岡縣警方已查扣男嫌住家中的黃色涼鞋、灰色上衣、黑色長褲。監視器拍攝到1名男子當時離開案發現場時，穿著與這些衣物相似的服裝；另外，警方也查獲數件刀具，正在調查是否與案件有關。

讀賣新聞報導，日本兩名同校國三學生14日晚間從補習班下課後，在位於北九州市小倉南區德力地區的「麥當勞322德力店」點餐排隊時，遭人持疑似刀械攻擊，造成1名15歲女國中生喪命，1名男國中生受傷。

福岡縣警方經5天追查，19日依殺人未遂罪逮捕住在現場附近的43歲無業男子平原政德，他被捕後坦承犯案。

事件讓案發現場周邊的居民人心惶惶，深怕凶嫌藏身附近。命案發生後的第一個上學日，當時凶嫌仍未落網，北九州市大約4200名學生不敢到校上課。

而小倉南區1名與女兒及孫兒同住的婦人表示「這5天都不敢關燈睡覺，（凶嫌落網之前）對我而言感覺相當漫長」。

1名育有2個幼兒的媽媽也指出，凶嫌被捕之前，她認為犯人可能就在近處，因此晚上不敢外出購物，如今她鬆一口氣說：「終於能與孩子出門，安心地迎接耶誕節到來」。

另一方面，也有居民對於年輕人殞命感到相當憤怒，希望查明真相。

北九州市長武內和久直言「奪走未來一片光明的年輕人生命，是極為卑劣的犯行，令人非常氣憤」他也表示，盼凶嫌被逮後能稍微減輕市民的恐懼和不安，並重申將繼續致力安撫心理層面受衝擊的兒少。

福岡縣知事服部誠太郎也譴責犯罪，表示將盡可能協助受害者家屬，並推展相關作為確保縣民安全與安心。

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