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澳洲助索羅門群島增強警力 4年援助38.7億元

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，已同意為索羅門群島提供資金與培訓計畫，協助這個太平洋國家增強警力。索羅門群島近年來與中國建立了密切關係。

法新社報導，坎培拉當局表示，這項協議包含在4年內提供1億9000萬澳元（約新台幣38.7億元）資金、訓練，及在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）建設一座警察培訓中心和基礎設施。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在記者會上表示，這項協議代表著澳洲與索羅門群島安全夥伴關係的「新基礎」。

他說：「我們所做的，是確保澳洲依然是首選的安全夥伴。」

艾班尼斯表示，他與索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）商討後達成這項協議。

艾班尼斯與馬內列透過聯合聲明表示，此舉「回應了索羅門群島希望建立持久主權安全能力的強烈願望，並將逐步減少對外部夥伴的依賴」。

前索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（ManassehSogavare）2019年宣布與台灣斷交，並轉而與北京建交。

3年後，索羅門群島與中國簽署一項秘密安全協議，此舉引發西方國家與澳洲等對中國在太平洋地區影響力日益擴大的憂慮。

北京的舉動引發美國、澳洲及其他盟國一連串外交行動，致力與南太平洋戰略要地的國家加強關係。

艾班尼斯說：「我國政府很自豪能對索羅門群島警察部隊做出重大投資，以確保這些投資能持續負起索羅門群島的主要安全責任。」

他表示：「這項夥伴關係將強化索羅門群島的國內安全，同時增強其對區域穩定的貢獻能力。」

澳洲 索羅門 艾班尼斯

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