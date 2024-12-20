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51男集體性侵案宣判 受害法國婦成女權巾幗英雄

中央社／ 亞維儂19日綜合外電報導

法國女子吉賽爾．畢立可遭丈夫與數十名陌生人性侵達10年之久，她的丈夫今天被判處20年有期徒刑。吉賽爾說，希望她的苦難能讓這個世界變成一個對男性、女性都更美好的地方。

法新社報導，吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）公開指控性侵犯，獲得全球領袖和法院外的支持者力挺。

多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）坦承犯案，法國南部城市亞維儂（Avignon）法院經過3個多月審理後判他有罪。

這樁性侵案的細節震驚法國和世界，使得男性暴力問題再次受到關注，也讓吉賽爾成了女性主義的巾幗英雄。

由於吉賽爾決定放棄匿名權，選擇公開審判，媒體才得以大規模報導此案。

多明尼克在多年間下藥迷昏吉賽爾，在她失去意識時邀數十名男子到家裡性侵她，這50名同案被告也分別被判處3年到15年徒刑。

消息人士說，女權團體和吉賽爾的3個孩子感到失望，認為判刑太輕。

但72歲的吉賽爾在判決後首度發言說：「我尊重法院和判決。」

她還說，她「從未後悔」公開審判，如今她想到的是那些「被忽略的受害者，他們的故事往往還在陰影中」。

她說：「我現在相信我們有能力找到一個更好的未來，無論男女，每個人都能心懷尊重和互相理解和諧共處。」

主審法官阿拉塔（Roger Arata）說，72歲的多明尼克在服完2/3刑期之前都沒資格獲得假釋。

法國婦女基金會（Fondation des Femmes）表示：「法院證明吉賽爾是對的：該感到羞恥的是另一方。」

但婦女基金會「對一些判決也同樣不理解和失望」，儘管證人和證據都不缺。

多明尼克的律師不排除就判決提出上訴。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）讚揚吉賽爾的勇氣，說她「從匿名中勇敢走入大眾視野，為正義而奮鬥」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也向她致敬說：「多麼高尚。謝謝妳，吉賽爾．畢立可。該感到羞恥的是另一方。」

法國新任總理白胡（Francois Bayrou）稱頌吉賽爾「在整起審判中展現始終如一的勇氣和典範」，並呼籲社會大眾支持她的奮戰。

法國

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