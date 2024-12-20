南韓戒嚴偵查組傳尹錫悅耶誕節到案 再拒絕恐被逮捕

「阿根廷，重返榮耀？」被外界稱之為「阿根廷川普」的阿根廷極右翼總統米雷伊（Javier Milei），上台已經滿一年，當初承諾將拯救阿根廷經濟、並實施多項激進措施、大砍公共預算和勞權還引起大規模抗議的米雷伊，如今政績如何？政策和個人生活都爭議滿身的他，是否如選舉承諾，帶領阿根廷經濟止跌回升？依照2024年第三季的GDP數字來看，「米雷伊經濟」當真出現了成效。

2024-12-20 09:50