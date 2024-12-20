歐盟高峰會譴責北韓伊朗援俄 不點名中國

歐盟部長會議16日剛通過對俄第15輪制裁，首度納入直接供應俄國軍用無人機零件的中國企業，但今天舉行的歐盟高峰會在相關議題結論文件隻字不提中國，只譴責北韓、伊朗，反映歐盟無意再升高與中國的緊張。

歐洲聯盟（EU）27國領導人今天舉行歐盟機構換屆後的第一次高峰會（又稱歐盟理事會，EuropeanCouncil），烏克蘭情勢為最優先議題，除了重申軍事和財政支持，並針對俄軍在寒冬之際破壞烏國能源設施，要求歐盟國家加強出口電力到烏克蘭。

根據高峰會結論，歐盟各國領導人對歐盟部長會議通過第15輪制裁俄羅斯方案表示歡迎，重申須有效落實制裁、防堵透過第3國的規避行為，並準備好在未來祭出新的制裁。

歐盟部長會議16日通過的第15輪制裁新增84個對象，首度納入深圳巨航航空科技、廈門林巴賀航空發動機等4家中港企業，他們製造、提供俄軍長程攻擊性無人機的引擎等零件，被制裁凍結歐盟境內資產並禁止向歐盟金融機構籌資。

中國商務部對歐盟前述制裁表示強烈不滿，揚言「採取必要措施」。

歐盟高層先前多次警告中國政府，若對俄羅斯提供致命性武器、助俄入侵烏克蘭，將會踩到歐盟的「紅線」。歐盟這一波制裁雖然對中國企業踩到歐盟紅線作出反制，但後續說法並未觸及中國政府的角色和責任。

在必須由27國一致同意的高峰會結論文件中，更特別「漏掉」中國。例如在「強烈譴責第3國使俄羅斯得以持續侵烏戰爭」的段落中，點名了北韓、伊朗與俄國的武器交易，以及北韓派兵助俄行為，但未提中國，只概略寫著「敦促所有國家立刻停止對俄國侵烏提供直接或間接協助」。

據「南華早報」（SCMP）報導，捷克、立陶宛、拉脫維亞等國家主張高峰會對中國措詞更強硬、直接，但德國、西班牙、斯洛伐克等國則態度保留，不想把中國與北韓、伊朗等量齊觀。

該報導指出，這是因為不論促使俄烏結束戰爭或未來協助烏克蘭重建，中國有能力扮演的角色遠高於北韓、伊朗，使部分歐盟國家乃至烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都仍對北京懷有期待。

這次歐盟高峰會結論文件也譴責俄國對歐盟國家的混合戰，包括破壞擾亂基礎建設、網路攻擊、對歐盟選舉資訊操弄等等。

不過，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）近來提到波羅的海區域盟國的海纜等基礎建設遭到破壞、網路戰等議題，都將俄國、中國相提並論，明指這兩國意圖使歐洲社會不穩定，相形之下，歐盟高峰會則只點名了俄羅斯。