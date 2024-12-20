奈及利亞中學園遊會爆踩踏事故 35死6重傷
奈及利亞警方今天表示，奈國西南部伊巴丹市（Ibadan）一所中學的園遊會驚傳踩踏事故，造成35名學童死亡及至少6人重傷。
伊巴丹市位於奧約州（Oyo State），是奈及利亞第3大城。
法新社報導，奧約州警察總部發言人歐西菲索（Adewale Osifeso）在聲明稿中表示，昨天發生事故後，已有8名涉案人士被捕，包括活動主要贊助者。
歐西菲索還說，州刑事偵查單位已展開調查。
州長馬金德（Seyi Makinde）昨天在社群平台X上表示「願逝者的靈魂安息」，同時向死者家長表達慰問。
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