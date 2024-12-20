喬治亞分離地區議會驚傳槍擊 一名議員中彈身亡
俄羅斯支持的喬治亞分離地區阿布哈茲代理總統辦公室發聲明說，阿布哈茲議會裡今天發生槍擊，一名議員不幸中彈身亡。
路透社報導，阿布哈茲（Abkhazia）代理總統甘巴（Badra Gunba）在通訊軟體Telegram發文說，議員戈蘭齊亞（Vakhtang Golandzia）在議會大廈裡遭槍擊傷重不治，另名議員則是手臂受傷。
阿布哈茲的官方通訊社Apsnypress說，內政部證實另位議員卡拉齊亞（Adgur Kharazia）就是槍案的凶嫌，並且他已逃離案發現場，Apsnypress的報導並未說明凶手的行凶動機。
阿布哈茲瀕臨黑海是個枝葉茂密的亞熱帶地區，1990年代初蘇聯瓦解後爆發戰爭，阿布哈茲脫離喬治亞的控制，期間數十萬喬治亞裔逃離。
俄羅斯長久以來力挺阿布哈茲與另個喬治亞的分離地區南奧賽提亞（South Ossetia），並於2008年阿布哈茲和南奧賽提亞打贏對抗喬治亞的5日戰爭後，承認他們是獨立國家。
上個月因反對與俄羅斯簽署投資協議的抗議民眾闖入議會大廈，阿布哈茲陷入危機，迫使當時的總統巴札尼亞（Aslan Bzhania）辭職，他的副手甘巴成為臨時領導人。
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