日本麥當勞國中生被害案 43歲無業兇嫌是擾民慣犯

中央社／ 東京19日專電

日本福岡縣北九州市一間麥當勞14日晚間發生國中生遇襲事件，導致1死1傷。福岡縣警方今天逮捕43歲無業男子平原政德，他已經承認犯案。據知平原是擾民慣犯，鄰居曾投訴他製造噪音，會大聲播放軍歌，警方在今年5月、10月曾兩度與他接觸。

這起案件由於發生在人來人往的公共場所，受害者又是未成年的無辜學生，只是補習班下課後要去速食店繼續唸書，卻慘遭橫禍，且受害者和兇嫌似乎並不認識，可能是一起「無差別」犯案，社會影響十分惡劣。日本警方連日動員近百名警力緝兇，過濾上百條監視錄影帶畫面，終於在案發5天後逮捕兇嫌。

福岡縣小倉南警察署署長持丸宗德與福岡縣搜查一課課長橋本浩輔今天召開記者會，宣布依殺人未遂罪嫌，逮捕住在北九州市小倉南區長尾地區的無業男子平原政德。

警方掌握14日晚間事發後有一輛汽車從店舖的停車場駛離，透過調查周邊監控畫面展開「接力式調查」，追蹤車輛的行駛路線，最後在車輛前往的一家店鋪裡，掌握了與麥當勞行兇男子服裝特徵相似的男子影像，由此鎖定了平原政德。

朝日新聞報導，警方調查顯示，平原在14日晚間8時10分左右駕駛一輛黑色廂型車到麥當勞，十幾分鐘後走進店裡，隨即刺傷排在櫃檯隊伍最後面的2名國中生，最終導致1死1傷，行兇過程僅數十秒。他在行兇後駕車逃離，車內沒有人同乘。據推測，他的住所距離案發的麥當勞直線距離約1公里。

平原政德面對調查時坦承犯案，供稱「確實做了這些行為」，但他尚未詳述動機，目前也還未發現凶器。由於被害的男學生表示，「被一個完全不認識的人刺傷」，因此此案被認為可能是隨機犯案。

橋本浩輔表示，「警方依靠數百條監視錄影機畫面，以及民眾提供的行車記錄儀畫面緝兇」。他憤怒表示，兇嫌把「年僅15歲、前途一片光明的國中生捲入刺傷案件，行為極為卑劣。我們不眠不休，全力以赴抓捕兇手。」

據知日本警方在展開逮捕行動的2天前，也就是17日開始對平原進行監視，並在今天早晨進行抓捕。他的住所周圍隨後拉起封鎖線。

日本電視台採訪周遭居民對平原的印象，大家的意見相當一致，就是他「平時就非常擾民」。

一名70多歲男性鄰居表示，「他幾年前還和媽媽、妹妹一起住，現在應該是獨居，我從來沒有和他說過話，因為會害怕。他的體格很壯碩。媽媽和妹妹現在大概每個月來一次，幫他除草。」

鄰居說，他家門前放著兩個大鐵桶，也不知道裡面裝了什麼，感覺很詭異。他經常坐在鐵桶旁邊抽煙，夏天的話，大概早上5時開始就坐在那裡。他總是穿著涼鞋，就算想和他打招呼，他也低著頭不理人。

多名鄰居反應，平原製造很嚴重的噪音問題。他會用麥克風連接音響唱歌，或是用車上的音響大聲播放軍歌，還會在自家院子裡扔爆竹、大聲叫喊、自言自語之類。今年夏天有忍無可忍的鄰居報警，警察曾經找上門。

警方表示，今年5月和10月曾接受過有關噪音的投訴，並與平原接觸，但當時的案情未構成刑事案件。

對於平原犯下這次案件，這名鄰居則表示，「說實話，覺得他遲早會幹出這種事吧。這附近的人可能都這麼想。他被抓了真是太好了，總算從這裡消失，不會再繼續擾民了。」

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