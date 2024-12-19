快訊

晚上一次抬出5死者 消防局：5人在3樓夾層加上天花板塌陷難逃生

周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望溫暖好天氣

揚言暗殺總統！菲副總統疑涉貪 民眾遞第3個彈劾狀控「長期有異常支出」

中央社／ 馬尼拉19日綜合外電報導
菲律賓天主教神職人員今天向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂（圖）。圖／歐新社
菲律賓天主教神職人員今天向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂（圖）。圖／歐新社

菲律賓天主教神職人員今天向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉杜特蒂，這是她日前揚言暗殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）導致雙方關係嚴重惡化以來，民眾向眾院遞出的第3個彈劾狀。

法新社報導，7名馬尼拉天主教神職人員今天向眾議院提出薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾狀。在此之前，已有2個民間團體對國會遞狀彈劾這位副總統。

彈劾狀指控說，薩拉．杜特蒂擔任副總統和教育部長期間有數以百萬計美元「異常支出」，並指控她密謀暗殺小馬可仕。薩拉．杜特蒂去年6月已辭去教育部長一職。

彈劾狀指出，「彈劾是制止政府最高層級涉貪的必要和最終防線。她（薩拉．杜特蒂）不能再擔任副總統，連1分鐘都不行」。

外界原本認為，46歲的薩拉．杜特蒂可能接替父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）出戰2022年總統大選，但她表態不參選，並與小馬可仕結盟競選總統和副總統。

菲律賓期中選舉預計明年登場，在此之前，薩拉．杜特蒂與小馬可仕的聯盟已正式決裂。她上月在一場充滿咒罵的記者會中表示，她已下令，如果她被刺殺，就會有刺客追殺小馬可仕。

薩拉．杜特蒂後來否認她曾做出死亡威脅，並稱她是對小馬可仕政府的失敗感到「驚愕」。

根據菲國憲法，眾議院司法委員會將檢視彈劾狀的格式與內容，交由眾議院全席表決，若超過1/3議員贊成彈劾，即可送到參議院。若參議院超過2/3議員同意彈劾，薩拉將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。她是否被彈劾仍在未定之天。

小馬可仕 杜特蒂 菲律賓 薩拉

延伸閱讀

尹錫悅彈劾案 學者認有望全票通過 總統「國師」被逮

新聞中的公民與社會／南韓總統彈劾案續燒 我國戒嚴程序又是如何？

兩家族鬥爭影響美中布局 菲國副總統薩拉3天內2度遭遞狀彈劾

菲國勒令線上賭博產業外籍員工 年底前離境

相關新聞

多聚焦經濟…德國議會大選2月將登場 各黨競選綱領一次看

「最重要的是經濟，笨蛋！」這是克林頓在1992年美國總統大選中使用的競選口號，而用它作為德國各政黨明年2月大選的競選口號...

揚言暗殺總統！菲副總統疑涉貪 民眾遞第3個彈劾狀控「長期有異常支出」

菲律賓天主教神職人員今天向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂，這是她日前揚言暗殺總統小馬可仕（Ferdinand Marc...

緬甸外長訪泰 向鄰邦代表說明2025選舉計畫

泰國官員說，緬甸軍政府外交部長丹瑞今天向鄰國與會代表提出簡報，說明緬甸在內戰升高的情況下，預定於明年舉行選舉，包括可能邀...

緬甸與接壤5國舉行非正式會議 聚焦邊境犯罪

緬甸政變將滿4週年，與緬甸接壤的5個國家代表今天和緬甸軍政府代表舉行會議，聚焦討論毒品、軍火販賣、走私、人口販賣和線上博...

被遺忘的報導：阿根廷狂人總統的「打掉重練救經濟」，後來呢？

「阿根廷，重返榮耀？」被外界稱之為「阿根廷川普」的阿根廷極右翼總統總統米雷伊（Javier Milei），上台已經滿一年，當初承諾將拯救阿根廷經濟、並實施多項激進措施、大砍公共預算和勞權還引起大規模抗議的米雷伊，如今政績如何？政策和個人生活都爭議滿身的他，是否如選舉承諾，帶領阿根廷經濟止跌回升？依照2024年第三季的GDP數字來看，「米雷伊經濟」當真出現了成效。

英政治史最大捐款 傳馬斯克砸1億助改革黨組建下屆政府

美國富豪馬斯克（Elon Musk）16日與英國改革黨（Reform UK）法拉吉（Nigel Farage）會面，傳馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。