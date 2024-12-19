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緬甸外長訪泰 向鄰邦代表說明2025選舉計畫

中央社／ 曼谷19日綜合外電報導
與緬甸接壤的5個國家包括泰國、孟加拉、中國、印度和寮國代表19日和緬甸軍政府代表舉行會議，會議由泰國主持，聚焦討論毒品、軍火販賣、走私、人口販賣和線上博弈等議題。圖／法新社
與緬甸接壤的5個國家包括泰國、孟加拉、中國、印度和寮國代表19日和緬甸軍政府代表舉行會議，會議由泰國主持，聚焦討論毒品、軍火販賣、走私、人口販賣和線上博弈等議題。圖／法新社

泰國官員說，緬甸軍政府外交部長丹瑞今天向鄰國與會代表提出簡報，說明緬甸在內戰升高的情況下，預定於明年舉行選舉，包括可能邀請外國觀察員參與。

路透社報導，泰國本週分別主辦兩場關於緬甸的區域會議，第1場會議在今天登場，由飽受戰爭蹂躪緬甸的5個鄰國參與，其中包括中國、孟加拉和印度；第2場會議將於明天舉行，由東南亞國家協會（ASEAN）區域集團的部分成員國參與。

泰國外交部長馬利（Maris Sangiampongsa）說，在今天的會議上，緬甸軍政府外長丹瑞（Than Shwe）勾勒政治路徑和選舉準備工作的進展，包括人口普查和53個政黨的登記。

馬利告訴媒體：「他（丹瑞）表示有意邀請外國（選舉）觀察員，例如來自鄰國的觀察員。」馬利並提供緬甸軍政府罕見地向國際社會說明的細節。

自2021年初以來，緬甸一直處於動盪中；緬甸軍方推翻民選文人政府，並鎮壓隨後而來的爭取民主運動，引發不斷升高的全國性武裝反抗。

儘管緬甸軍政府在多條戰線受創、經濟崩潰以及查禁數十個政黨，軍政府仍然推動2025年舉行選舉，這被批評者廣泛譏諷為一場騙局。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）表示，鄰邦對緬甸軍政府選舉計畫的反應「整體來說是持正面態度」，凸顯出所有國家都希望迅速解決緬甸當下的危機。

孟加拉 泰國 緬甸

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