緬甸與接壤5國舉行非正式會議 聚焦邊境犯罪

緬甸政變將滿4週年，與緬甸接壤的5個國家代表今天和緬甸軍政府代表舉行會議，聚焦討論毒品、軍火販賣、走私、人口販賣和線上博弈等議題，各國同意評估交換資訊和協調執法的可能性。

緬甸在2021年2月爆發政變，由於政治局勢持續動盪，連帶影響周邊國家，泰國外長馬利（Maris Sangiampongsa）今天主持6國非正式諮詢會議，與會國家除了緬甸外，還包含泰國、孟加拉、中國、印度和寮國，這些都是和緬甸邊境有接壤的國家。

馬利會後舉行記者會表示，這是和緬甸接壤的5國首次和緬甸共同舉行會議，各國代表在會中聚焦討論邊境安全和跨境犯罪，特別是毒品、軍火販賣、走私、人口販賣和線上博弈等議題，各國代表同意在這些議題上評估合作的可能性，例如交換資訊和協調執法。

各國同意和緬甸直接互動至關重要，同時也談到定期開會的重要性。

代表緬甸出席的是軍政府的副總理兼外長丹瑞（Than Swe），馬利指出，丹瑞在會中分享了緬甸的政治發展以及明年大選的準備工作；各國希望看到和平穩定的緬甸，緬甸境內各方勢力應該停火並開啟和平對話，丹瑞表示，他們對於政治對話保持開放態度。

此外，馬利和丹瑞舉行雙邊會談，談及泰國漁民被緬甸海軍扣留的議題，緬方承諾4名被扣留的泰國漁民很快就會被釋放，雙方同意盡力避免未來再發生類似的事件。

11月底緬甸海軍在泰國南部拉廊府（Ranong）外海對正在作業的泰國漁船船隻開火，有3個泰國漁民因此跳海，其中1人溺水身亡，另外2人被泰國軍方救起，緬甸軍方並扣留了其中一艘漁船和船上的31名漁船作業人員，這31人包括4名泰國人和27名緬甸人。