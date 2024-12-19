多聚焦經濟…德國議會大選2月將登場 各黨競選綱領一次看

（德國之聲中文網）「最重要的是經濟，笨蛋！」這是克林頓在1992年美國總統大選中使用的競選口號，而用它作為德國各政黨明年2月大選的競選口號也再合適不過。

當前，德國民眾最關切的莫過於怎樣走出經濟困境，毋庸置疑，烏克蘭戰爭造成一定程度的經濟後果。當下，工作崗位不保，物價不停攀升，普通德國人深感憂慮。

如果關心新聞，幾乎每天都有大型企業關閉或價格上漲的消息。在聯邦議院代表「石勒蘇益格選民聯盟」（SSW）的塞德勒（Stefan Seidler）在接受德國之聲（DW）採訪時表示，「我們在德國北部感受到這一點。人們的錢包裡所剩無幾，物價在上漲，日常消費也不像以前那樣輕鬆自如。這是我們面臨的最大挑戰。」

議會中的其他黨派也有類似的看法。執政的社民黨（SPD）、保守派反對黨基民盟（CDU）和基社盟（CSU）、綠黨以及自民黨（FDP）近日都公布了各自的競選綱領，他們都將重點聚焦在收入、經濟和就業等議題上。

基民盟主張下調企業稅

基民盟和基社盟計劃推出一項提振經濟的舉措：逐步將企業稅降至25%，同時降低個人所得稅。和社民黨一樣，聯盟黨承諾不會削減養老金，並提出一項誘人的方案：那些願意在法定退休年齡後繼續工作的人，可以免稅額外賺取最多2000歐元。

然而，問題在於，基民盟總理候選人默茨（Friedrich Merz）提出的這些大膽想法，需要數百億歐元的資金支撐。如果聯盟黨堅持履行《基本法》規定的債務剎車機制，這些計劃恐怕很難付諸實施。

目前，默茨在民意調查中遙遙領先，他很有希望在2月23日的大選後成為下一任德國聯邦總理。

社民黨希望放寬新債務禁令

目前，德國聯邦政府仍由社民黨籍的蕭茲領導。該黨希望通過優惠稅率激勵和促進企業投資，並改革債務剎車機制、籌措百億歐元資金，投入到亟待改善的基礎設施等領域。對於擁有超過1億歐元資產的超級富豪，社民黨提議徵收財產稅。

蕭茲本周在聯邦議院上宣布，將再次提高法定最低工資。他說，「在上次選舉中，我承諾將最低工資提高到每小時12歐元，我兌現了這個承諾。因此，在下一次聯邦議院選舉中，我將為15歐元的最低工資而奮鬥。」

綠黨不再僅僅代表氣候保護

在業已解散的交通燈聯合政府執政期間，綠黨經常受到批評，被指責其雄心勃勃的氣候保護計劃讓民眾難以承受。如今，他們不像在2021年競選時那樣強調減少溫室氣體排放的重要性。

綠黨也主張改革債務剎車機制，支持對電動汽車提供補貼，提出設立一個有國家資金參與的旨在確保養老金體系穩定的「公民基金」。

此外，他們還提議徵收 「億萬富翁稅」。副總理兼綠黨總理候選人哈貝克在接受《圖片報》採訪時表示，根據專家估算，目前德國約有249位億萬富翁，「如果對他們的財富徵收一小部分稅，就可以籌集大約五到六億歐元。」哈貝克建議，這筆資金可用於改善中小學的教育。

自民黨：呼籲推行新的經濟政策

與綠黨類似，自民黨也呼籲改革養老金制度。自民黨主席林德納提倡引入股票型養老金。該黨提出的對經濟政策進行根本性改變的激進要求，是導致交通燈聯合政府在去年11月破裂的重要原因之一。

如今，自民黨的競選綱領中納入了許多經濟改革的內容，例如減輕企業的稅負，幫助企業應對高昂的能源價格，以及減少官僚主義障礙。

恐懼戰爭 反對移民

除了經濟低迷，俄烏戰爭引發的和平憂慮以及移民問題也將在此次選戰中扮演重要角色。基民盟總理候選人默茨在接受ARD採訪時表示，敘利亞總統阿塞德倒台後，不應再接收來自敘利亞的難民：「現在不接收更多敘利亞難民，肯定是正確的」。聯盟黨在競選綱領中主張在邊境逐回難民，阻擋他們進入德國。此外，與其他黨派一樣，聯盟黨也要求對有犯罪記錄的尋求庇護者實施更嚴格的遣返。

蕭茲總理希望將德國民眾對捲入烏克蘭戰爭的恐懼作為競選的主題之一。社民黨表示將繼續支持烏克蘭，但不會提供能夠打擊俄羅斯境內目標的遠程導彈。而默茨過去幾個月多次呼籲向烏克蘭提供這類武器。

其他聯邦議院黨派，如部分極右翼的德國選項黨（AfD）早已公布了競選綱領。選項黨主張全面停止任何形式的移民。

所有黨派都將在明年初召開特別黨代會對競選綱領進行表決，之後進入一場簡短而激烈的競選衝刺。新一屆聯邦議院選舉的日子是2月23日。

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