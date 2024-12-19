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尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

韓代理總統與日相通話 保證今後國政徹底合憲

中央社／ 首爾19日專電

南韓代理總統韓悳洙今天上午與日本首相石破茂通話，說明南韓國內近期政局，也表示今後國政將徹底合於憲法及法律，落實外交、安保政策；雙方也同意持續穩定發展韓日關係。

南韓國務總理秘書室發布新聞稿表示，韓悳洙今天上午9時與石破茂通話，除作上述表示外，也論及兩國目前共同面對的北韓核威脅及俄朝（俄羅斯與北韓）強化合作的區域風險，同意持續透過韓日、韓美日緊密合作因應。

此外，韓日建交明年將屆滿60年，但南韓近來政局因總統尹錫悅的「12.3緊急戒嚴事件」動盪，可能在明年提早迎來政權更迭，日本輿論相當憂心南韓政府對日本外交政策可能變化。韓悳洙與石破茂在通話中表示將踏實推進建交60週年的準備工作，今後也將持續進行必要的溝通。

尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，雖在數小時內因國會表決通過解除，仍引起相當大的風波，尹錫悅14日遭國會表決通過彈劾，憲法法院將在180天內決定是否採納，若彈劾成功，南韓將在明年中舉行新任總統大選。

南韓 尹錫悅 日本

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