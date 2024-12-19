快訊

冷氣團來襲！《Netflix》小編「教1招」抵抗寒冬 網狂讚：從頭到尾無冷場

五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

12強賽／中華隊「臨時換投」又掀討論 日本名將提議：取消冠軍獎金

影╱印度海軍快艇「失控撞渡輪」！ 百名乘客落水釀至少13死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度海軍快艇18日失控撞上孟買海域的一艘渡輪，渡輪翻覆沉沒釀死傷。取自YT
印度海軍快艇18日失控撞上孟買海域的一艘渡輪，渡輪翻覆沉沒釀死傷。取自YT

印度海軍發言人指出，一艘海軍快艇18日失控撞上孟買海域的一艘渡輪，渡輪翻覆沉沒，總計造成至少13人死亡，另有100多人獲救。

BBC報導，根據網路影片顯示，事發於孟買附近海域，海軍快艇在海面上盤旋前進，最終失控撞上一艘載客渡輪。據悉該艘渡輪當時正前往熱門旅遊勝地島石窟。

渡輪上的一名乘客向ABP Majha新聞頻道說，「快艇撞上我們的船，水開始湧入，隨後翻覆。船長要我們穿上救生衣。我游了15分鐘後，被另一艘船救起來。」

整起事件造成至少13人死亡，印度馬哈拉施特拉邦邦長法德納維斯（Devendra Fadnavis）表示，當中有3名海軍人員罹難。

印度海軍發聲明稱，事故快艇當時正在進行引擎測試，因引擎故障才會失控撞上渡輪，對喪失性命感到遺憾。

印度總理莫迪發文稱，孟買發生的船難令人悲痛，向罹難者家屬表達哀悼之意，並祈禱傷者早日康復。

印度海軍快艇18日失控撞上孟買海域的一艘渡輪，渡輪翻覆沉沒釀死傷。路透
印度海軍快艇18日失控撞上孟買海域的一艘渡輪，渡輪翻覆沉沒釀死傷。路透
事件造成至少13人死亡，100多人獲救。路透
事件造成至少13人死亡，100多人獲救。路透

印度 失控 海軍

延伸閱讀

NBA／雷納德參與五對五對抗 復出日快艇教頭不說死

藏人難出逃加上歐洲捐款減 印度西藏兒童村面臨危機

憑藉電影做出卓越貢獻 阿湯哥獲頒美國海軍最高平民榮譽

NBA／快艇主場4500人狂熱球迷區 敵隊罰球失常堪稱最強防守

相關新聞

影╱印度海軍快艇「失控撞渡輪」！ 百名乘客落水釀至少13死

印度海軍發言人指出，一艘海軍快艇18日失控撞上孟買海域的一艘渡輪，渡輪翻覆沉沒，總計造成至少13人死亡，另有100多人獲...

雪梨雙屍命案新進展！傳台裔丈夫「積欠鉅額賭債」 妻子不知情

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶日前在澳洲雪梨雙雙遇害，外媒最新消息指出，陳家寶疑似有長期賭博習慣，因積欠鉅額賭債...

日本千葉傳凶殺案！夫妻「胸腹遭砍」倒血泊身亡 附近8民宅失火

日本千葉縣柏市18日晚間驚傳凶殺案，年近50多歲的夫婦遭砍傷、渾身是血倒臥住宅，送醫後證實死亡，同時附近還有8棟住宅連續...

法前總統沙柯吉貪腐案維持原判 須戴電子腳鐐服刑

法國最高法院（Cour de Cassation）今天裁定，維持對前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）貪汙和濫...

酒鬼村變棋村 印度瘋西洋棋孕育出最年輕世界棋王

印度18歲青少年多馬拉朱（Gukesh Dommaraju）12日成為史上最年輕的西洋棋世界冠軍，背後支撐的是印度舉國上下對西洋棋的投入，尤其是近50年前一座村民嚴重酗酒的小村，在一名茶行老闆的努力下，變成西洋棋在印度的代名詞。 走進印度南部克勒拉邦的馬羅提丘（Marottichal）村，會發現村中無論老少，在田間、路邊、校園、公車站、店鋪門口，隨時隨地都能擺出黑白方塊的西洋棋盤，展開對弈。從地主到三輪車夫，貧富不拘；從80歲到7歲，年齡不限，全神貫注，滿腦想的都是如何「將對手的軍」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南河內卡拉OK酒吧火災11死2傷 警察逮捕縱火男

越南公安部今天表示，河內一家卡拉OK酒吧昨天晚間發生火災，造成11人死亡、2人受傷，警方逮捕1名涉嫌縱火的男子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。