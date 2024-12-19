影╱印度海軍快艇「失控撞渡輪」！ 百名乘客落水釀至少13死

印度海軍發言人指出，一艘海軍快艇18日失控撞上孟買海域的一艘渡輪，渡輪翻覆沉沒，總計造成至少13人死亡，另有100多人獲救。

BBC報導，根據網路影片顯示，事發於孟買附近海域，海軍快艇在海面上盤旋前進，最終失控撞上一艘載客渡輪。據悉該艘渡輪當時正前往熱門旅遊勝地島石窟。

渡輪上的一名乘客向ABP Majha新聞頻道說，「快艇撞上我們的船，水開始湧入，隨後翻覆。船長要我們穿上救生衣。我游了15分鐘後，被另一艘船救起來。」

整起事件造成至少13人死亡，印度馬哈拉施特拉邦邦長法德納維斯（Devendra Fadnavis）表示，當中有3名海軍人員罹難。

印度海軍發聲明稱，事故快艇當時正在進行引擎測試，因引擎故障才會失控撞上渡輪，對喪失性命感到遺憾。

印度總理莫迪發文稱，孟買發生的船難令人悲痛，向罹難者家屬表達哀悼之意，並祈禱傷者早日康復。