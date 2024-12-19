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法前總統沙柯吉貪腐案維持原判 須戴電子腳鐐服刑

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
法國前總統沙克吉。美聯社資料照
法國前總統沙克吉。美聯社資料照

法國最高法院（Cour de Cassation）今天裁定，維持對前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）貪汙和濫權的有罪判決，須配戴電子腳鐐服刑1年，創下卸任國家元首首例。

綜合法新社和路透社報導，法院也禁止他擔任公職3年。

這項裁定意味他可能面臨12個月的居家軟禁，取決於法官之後的決定。

沙柯吉的律師斯皮諾西（Patrice Spinosi）告訴記者，現年69歲的沙柯吉會尊重法院強制他配戴電子腳鐐的判決，但將繼續動用一切可行的法律手段來證明自己的清白。

沙柯吉被控在卸任前試圖賄賂一名法官，並藉影響力換取有關其2007年競選總統時財務調查的機密資料。

巴黎法院2021年判處他3年徒刑，3年中有2年緩刑，剩下的1年將佩戴電子腳鐐，不需入獄服刑。

此外，沙柯吉也被控貪汙及非法融資等罪名，這些指控與他涉嫌在2007年總統大選前，非法收受利比亞不法政治獻金有關，此案預定明年開庭。若被判決有罪，沙柯吉最高恐面臨10年徒刑。

斯皮諾西補充說，他將在幾週內將此案提交給歐洲人權法院（European Court of Human Rights），挑戰上述判決。

然而，這並不能阻止今天的裁定，沙柯吉已在法國用盡了所有法律途徑。

斯皮諾西說，這是「令人悲傷的一天」，「一位前總統被要求在歐洲法官面前採取行動，譴責一個他曾經主宰其命運的國家」。

他說，沙柯吉「冷靜而堅定」。沙柯吉則稱「還沒準備好接受對我的嚴重不公」。

他在社媒平台X寫道：「唉，我將向歐洲人權法院提出的上訴，可能導致譴責法國的聲音。我想再次強調，我是清白的。」

沙柯吉在2007年到2012年擔任過一屆法國總統，他一直否認有任何不當行為。

人權 法國 法律

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