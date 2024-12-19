雪梨雙屍命案新進展！傳台裔丈夫「積欠鉅額賭債」 妻子不知情

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶日前在澳洲雪梨雙雙遇害，外媒最新消息指出，陳家寶疑似有長期賭博習慣，因積欠鉅額賭債，才招致殺身之禍，據悉李卓君並不知道賭債金額，卻也不幸遭波及喪命。

每日電訊報報導，警方發現陳嘉寶因為賭博而積欠鉅額高利貸。一名消息人士也向該媒體透露，陳嘉寶「長期」有賭博習慣。

凶殺案小組指揮官達哈提（Danny Doherty）證實，陳嘉寶的財務困境，正是調查中的「重要線索」，「他們有欠錢。據我們所知，沒有其他犯罪行為。當然，莎莉（李卓君）不幸地因此成為受害者。」

且據了解，李卓君並不知道陳嘉寶欠了多少錢。

每日郵報則引述鄰居說法報導，陳嘉寶家屬周末已經從台灣飛到澳洲，希望將其遺體帶回，並指夫妻倆最近開始對殘疾人士提供居家照護服務。不過，陳嘉寶有一系列毒品前科，包括因為提供違禁藥物於2022年被定罪，遭判處18個月的社區矯正令，還被要求治療「酗酒與吸毒問題」。

李卓君9日被民眾發現棄屍於雪梨機場附近的約瑟夫班克斯公園（Sir Joseph Banks Park）灌木叢中，警方隨後於17日在李女陳屍地點附近尋獲疑似陳家寶的遺體。

達哈提17日表示，男性死者「遺體被淹沒在溪水裡，覆蓋著非常厚的灌木樹葉和蘆葦，很難被看見，已經在那裡很長一段時間。」並指很有可能是陳家寶遺體。

警方指出，這是一宗針對性的雙重謀殺案，這對「正常的夫妻」與犯罪組織沒有任何關聯，但疑似因為財務動機，雙雙在住處遇害，隨後被載往發現地點棄屍。目前研判嫌犯至少2人，可能曾經前往昆士蘭，疑似使用過陳嘉寶的手機，但已逃往海外。