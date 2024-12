美國防部報告：陸國防支出增加 估2030年核彈破千

美國國防部18日公布年度「中國軍力報告」,指中國持續增加國防支出,2024年估計花費4500億美元,並點出,中國持續擴大核子武器,預計到2030年將擁有千枚核彈。

根據最新一期中國軍力報告(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024),中國雖然宣布2023年的國防支出為2200億美元,約占中國GDP的1.2%,但認為北京方面的實際支出其實更高,估計多出40%至90%,2024年的國防支出實際上可能高達3300億美元,至4500億美元之多。

報告指出,中國國防支出在過去10年,每年平均成長6%,不過也點出中國經濟成長率正在下滑,預料將從2023年的5.2%降至2034年的4%,有可能衝擊接下來10年的國防支出。

而報告也針對解放軍在台海的軍事部署做出統計,包括42萬7000名陸軍、800架戰鬥機、300架轟炸機等部署在台海,並擁有射程範圍不一的飛彈,共3500枚,其中有400枚飛彈的射程範圍可超過5500公里。

此外,報告也預測中國將在未來持續強化核子武器的發展,並估計中國所擁有的核子彈頭在今年將超過600枚,預計到2030年,將擁有超過1000枚核彈。