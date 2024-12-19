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美國防部報告：陸國防支出增加 估2030年核彈破千

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部18日公布年度「中國軍力報告」，指中國持續增加國防支出，2024年估計花費4500億美元，並點出，中國持續擴大核子武器，預計到2030年將擁有千枚核彈。記者陳熙文／攝影
美國國防部18日公布年度「中國軍力報告」，指中國持續增加國防支出，2024年估計花費4500億美元，並點出，中國持續擴大核子武器，預計到2030年將擁有千枚核彈。記者陳熙文／攝影

美國國防部18日公布年度「中國軍力報告」，指中國持續增加國防支出，2024年估計花費4500億美元，並點出，中國持續擴大核子武器，預計到2030年將擁有千枚核彈。

根據最新一期中國軍力報告（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024），中國雖然宣布2023年的國防支出為2200億美元，約占中國GDP的1.2%，但認為北京方面的實際支出其實更高，估計多出40%至90%，2024年的國防支出實際上可能高達3300億美元，至4500億美元之多。

報告指出，中國國防支出在過去10年，每年平均成長6%，不過也點出中國經濟成長率正在下滑，預料將從2023年的5.2%降至2034年的4%，有可能衝擊接下來10年的國防支出。

而報告也針對解放軍在台海的軍事部署做出統計，包括42萬7000名陸軍、800架戰鬥機、300架轟炸機等部署在台海，並擁有射程範圍不一的飛彈，共3500枚，其中有400枚飛彈的射程範圍可超過5500公里。

此外，報告也預測中國將在未來持續強化核子武器的發展，並估計中國所擁有的核子彈頭在今年將超過600枚，預計到2030年，將擁有超過1000枚核彈。

台海 國防部 飛彈

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