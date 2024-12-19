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美國防部報告：中國灰色作戰恐適得其反

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部12月18日公布年度「中國軍力報告」，也是拜登政府任內最後一次報告，內容指出，中國大陸不斷加強對台各方面的施壓。圖為五角大廈空照圖。美聯社
美國國防部12月18日公布年度「中國軍力報告」，也是拜登政府任內最後一次報告，內容指出，中國大陸不斷加強對台各方面的施壓。圖為五角大廈空照圖。美聯社

美國國防部18日公布年度「中國軍力報告」，也是拜登政府任內最後一次報告，報告內容指出，中國大陸不斷加強對台各方面的施壓；不過，對於中國在印太地區頻繁的灰色地帶作戰，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）認為，中國的做法可能適得其反。

根據最新一期中國軍力報告（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024），報告指出，中方不斷強化對台在外交、政治，和軍事上的施壓，並企圖削弱台灣周邊的常態，包括軍機跨越兩岸海峽中線，以及舉行大型軍演等；報告引用台灣國防部資料指出，共機在2023年至少跨越海峽中線712次，比2022年多出160次。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）18日下午，在中國軍力報告公布之後，邀請瑞特納，和美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）做討論。

針對媒體提問中方今年在台海地區採取灰色地帶作戰愈加頻繁，是否認為這是中國的新戰略？瑞特納說，確實觀察到有愈來愈多灰色地帶的行動指向台灣，不過他認為重點是，不該讓這樣的行動破壞自由開放的印太地區，他並以菲律賓為例，認為中方的行為反倒讓美菲關係變得更加緊密，他不認為中國能透過這樣的行為來達到其戰略目的。

前國民黨立委、華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）客座研究員許毓仁則評論說，今年的中國軍力報告過於保守，未充分評估中國的灰色地帶作戰，並期待川普政府上台後，會對這部分來做補強。

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