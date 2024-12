美國防部報告：中國灰色作戰恐適得其反

美國國防部18日公布年度「中國軍力報告」,也是拜登政府任內最後一次報告,報告內容指出,中國大陸不斷加強對台各方面的施壓;不過,對於中國在印太地區頻繁的灰色地帶作戰,美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)認為,中國的做法可能適得其反。

根據最新一期中國軍力報告(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024),報告指出,中方不斷強化對台在外交、政治,和軍事上的施壓,並企圖削弱台灣周邊的常態,包括軍機跨越兩岸海峽中線,以及舉行大型軍演等;報告引用台灣國防部資料指出,共機在2023年至少跨越海峽中線712次,比2022年多出160次。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)18日下午,在中國軍力報告公布之後,邀請瑞特納,和美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯(Michael Chase)做討論。

針對媒體提問中方今年在台海地區採取灰色地帶作戰愈加頻繁,是否認為這是中國的新戰略?瑞特納說,確實觀察到有愈來愈多灰色地帶的行動指向台灣,不過他認為重點是,不該讓這樣的行動破壞自由開放的印太地區,他並以菲律賓為例,認為中方的行為反倒讓美菲關係變得更加緊密,他不認為中國能透過這樣的行為來達到其戰略目的。

前國民黨立委、華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute)客座研究員許毓仁則評論說,今年的中國軍力報告過於保守,未充分評估中國的灰色地帶作戰,並期待川普政府上台後,會對這部分來做補強。