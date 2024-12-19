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日本千葉傳凶殺案！夫妻「胸腹遭砍」倒血泊身亡 附近8民宅失火

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日本千葉傳凶殺案！夫妻「胸腹遭砍」倒血泊身亡 附近8民宅失火

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本千葉縣柏市18日晚間驚傳凶殺案件。取自X
日本千葉縣柏市18日晚間驚傳凶殺案件。取自X

日本千葉縣柏市18日晚間驚傳凶殺案，年近50多歲的夫婦遭砍傷、渾身是血倒臥住宅，送醫後證實死亡，同時附近還有8棟住宅連續發生祝融，警方正在調查兩起事件是否有關。

NHK報導，18日晚間6時10分左右，有民眾通報千葉縣柏市一處住宅內有人倒臥血泊中，警方趕抵現場後發現，屋內一男一女倒臥地上，胸部與腹部疑似遭到刀具砍傷，據信兩人為夫妻關係，是該棟住宅的住戶，他們被送往醫院後，證實死亡。

報案者稱，在報警前約10分鐘，就聽到有女性在爭吵的聲音。該對男女身體出現多數刀傷，目前警方正在釐清詳細身分，並朝凶殺案方向偵辦。

同時，據警方和消防部門稱，事發後距現場約600公尺處，有8棟住宅接連傳出火災，有1人至今仍無法取得聯繫，火災現場還有一對高齡男女被送往醫院，不過沒有生命危險。

據悉，該地位於東武野田線高柳車站東北1公里處的住宅區。警方正在調查這兩起事故是否有關。

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夫妻關係 死亡 火災

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