日本千葉傳凶殺案！夫妻「胸腹遭砍」倒血泊身亡 附近8民宅失火

由日本記者伊藤詩織導演的紀錄片《黑箱日記》（Black Box Diaries），在今天12月18日入選第97屆奧斯卡獎最佳紀錄片的短名單中。儘管尚未確定入圍，但已是該獎項首次有日本導演列入名單；對於將自身遭受性侵暴力的訴訟做成紀錄片的伊藤詩織而言，更是讓往事得以「不再黑箱」的鼓舞訊息。《黑箱日記》已先後在美國、台灣上映，但事發的日本，至今仍無確定上映的後續消息，當初涉嫌性侵的前記者山口敬之，從2019年伊藤民事訴訟勝訴後至今，仍否認一切犯行。

2024-12-18 14:12