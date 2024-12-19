德大選政策白皮書出爐 綠黨挺台、基民盟對中強硬

德國明年2月舉行國會大選，各黨政策白皮書陸續出爐，在對中國政策上，執政的社會民主黨（SPD）延續現行「去風險但不脫鉤」策略，綠黨則明確表態支持台灣參與國際組織，而基民盟/基社盟對中國採取比過去更強硬的立場。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）信任案未通過，總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）預計耶誕節後宣布解散國會，外界普遍認定明年2月23日為選舉日，選戰開跑將直接進入2個月的倒數階段。

目前德國如火如荼展開競選活動，本週各主要政黨陸續發布政策白皮書，向選民闡述內政、國防、外交等政策重點。其中與德國經濟及地緣政治息息相關的對中政策，是選戰中備受矚目的焦點之一。

根據各黨政策白皮書內容，原紅綠燈內閣成員社民黨、綠黨（Die Grünen）、自民黨（FDP），皆依循2023年7月德國聯邦政府推出的第一份「中國戰略」（China Strategy），對中貿易採取「去風險但不脫鉤」原則。

向來友台的綠黨在政策白皮書中寫明，會持續「支持台灣有意義參與國際組織」，並「視台灣為民主價值夥伴，致力深化與台灣經濟、文化、民間與政治交流」。是所有政策白皮書中，唯一直接提到台灣的政黨。

綠黨也強調，雖然在貿易上無法與中國完全脫鉤，但德國需保護港口、鐵路、5G網路等關鍵基礎設施及重要產業，免其受中資控制影響。過去數個月，綠黨也積極在國會推動「關鍵基礎設施保護」法（KRITIS-Dachgesetz），預防中俄等國混合戰攻擊。

而目前民調領先、有望明年大選後取得組閣權的基民盟/基社盟（CDU/CSU），在其政策白皮書強調，德國必須認清「中國是德國的系統性競爭對手」，在涉及德國戰略利益的領域，必須進一步限縮中國影響力。

為此基民盟提出應設立直接隸屬總理府、以德國自身利益為基礎的「國家安全委員會」（NationalenSicherheitsrat），強化跨部會對中政策的協調性與決策效率，以更有彈性應對地緣政治的劇烈變動。

被視為與中俄等威權國家親近的另類選擇黨（AfD），則在政策白皮書中說明，希望擴大與中國的經濟、科學與文化連結，認為德中關係應該根據德國的現實政治利益調整，指出要積極利用中國推行的「一帶一路」，為德國經濟創造更多機會。