印度查扣2星鏈裝置 馬斯克表明未在當地啟用服務

中央社／ 新德里17日綜合外電報導

印度當局近幾週沒收2件美國衛星網路公司星鏈（Starlink）的裝置後，擁有這家公司的科技業億萬富豪馬斯克今天首度表明，星鏈網路在印度並未啟用。

路透社報導，星鏈正尋求印度政府批准在當地提供衛星寬頻服務，過程中也持續努力解決任何可能的安全疑慮。遭到沒收的裝置分別是在1個武裝衝突區和1次毒品走私突襲行動中查扣。

馬斯克（Elon Musk）今晚在他擁有的社群媒體平台X發文表示，「印度上空的星鏈衛星波束處於關閉狀態」，且「本來就未曾開啟」。

馬斯克是回應印度陸軍的1則貼文，內文是關於13日在印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）的1起搜索行動。當地自去年初以來持續處於激烈的族群衝突。

印度陸軍貼文附有幾張查扣品的照片，除了有武器，還有1套衛星天線和接收器，上面有星鏈的標誌。2名熟悉搜索任務且要求匿名的軍官對路透社表示，這套衛星裝置的使用者是1個好戰團體。

兩人還說，這套裝置很可能是從遭內戰撕裂的鄰國緬甸走私進來，兩國邊界有許多漏洞。儘管星鏈同樣也未在緬甸營運，但多篇媒體報導都記錄到緬甸反叛團體使用其裝置。

另一方面，印度警方先前在海上緝捕毒品走私販，並查獲1批價值42億美元的甲基安非他命（又稱冰毒）時，也發現1組星鏈裝置。

警方懷疑這是毒販用於行船導航，並已於本月稍早向星鏈提出法律請求以取得購買詳情。

印度 星鏈 馬斯克

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