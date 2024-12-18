中美軍艦接連停靠柬埔寨 華府應對北京影響力擴張

中央社／ 柬埔寨雲壤18日綜合外電報導

美國軍艦薩凡那號本週停靠柬埔寨南部港口施亞努（Sihanoukville），距離中國協助翻修的雲壤海軍基地僅約30公里，外界認為，華府此舉是為與中國競爭該地區的影響力。

法新社報導，美國認為，雲壤海軍基地（ReamNaval Base）可能會讓中國在暹羅灣（Gulf ofThailand）取得戰略優勢。暹羅灣緊鄰存在主權爭議的南海，中國聲稱擁有南海大部分主權。

自2017年金邊（Phnom Penh）當局取消與美軍舉行的聯合軍事演習後，華府現正尋求加強與柬埔寨的雙邊關係。

柬埔寨長期以來都是中國在東南亞最堅定的盟友之一，北京當局近年來更進一步加深對金邊的影響力。其中，曾部分由美國出資建設的雲壤基地如今成為中國影響力的具體展現，新建的碼頭向暹羅灣延伸達363公尺。

儘管柬埔寨領導層堅稱該基地不會提供給任何外國勢力使用，但中國的2艘056A型巡防艦－630號阿壩艦和631號天門艦已在此停駐約12個月。

碼頭和船艦象徵著中國在柬埔寨的利益，分析人士認為，華府試圖透過薩凡那號（USS Savannah）的停靠來反制北京的影響力。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國際防務研究員希斯（Timothy Heath）表示，即使柬埔寨的雲壤基地沒有成為正式的中國基地，北京的戰艦仍可能優先進入該基地進行軍事演習和補給。

希斯強調，儘管這座基地距離重要貿易和石油運輸航線馬六甲海峽（Malacca Strait）尚遠，但「中國可能會發現在雲壤基地設立情報收集站有其價值，而這可能會成為他們的目標。」

北京 柬埔寨 美國

延伸閱讀

俄將哈薩克採鈾股權賣中企 北京在中亞勢力漸長

北京明十三陵再開放2座 線上預約

威宏柬埔寨廠 啟用

美軍艦8年來首度停靠柬埔寨港 緊鄰中資雲壤海軍基地

相關新聞

日本#Metoo第一人：《黑箱日記》有望入圍奧斯卡最佳紀錄片

由日本記者伊藤詩織導演的紀錄片《黑箱日記》（Black Box Diaries），在今天12月18日入選第97屆奧斯卡獎最佳紀錄片的短名單中。儘管尚未確定入圍，但已是該獎項首次有日本導演列入名單；對於將自身遭受性侵暴力的訴訟做成紀錄片的伊藤詩織而言，更是讓往事得以「不再黑箱」的鼓舞訊息。《黑箱日記》已先後在美國、台灣上映，但事發的日本，至今仍無確定上映的後續消息，當初涉嫌性侵的前記者山口敬之，從2019年伊藤民事訴訟勝訴後至今，仍否認一切犯行。

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

NHK報導，日本神戶市營地下鐵三宮站18日中午傳出持刀攻擊事件，一名70多歲婦人遭刺傷背部，緊急送醫。嫌犯為一名49歲女...

藏人難出逃加上歐洲捐款減 印度西藏兒童村面臨危機

中國嚴格管制邊界，讓藏人出逃難度大增，使學童人數銳減，加上歐洲善心人士因局勢不穩減少捐款，讓總部位於印度，肩負提供現代化...

哈利梅根2024耶誕賀卡曝光！睽違3年罕秀兒女照

英國哈利王子與妻子梅根向來注重個人隱私，且鮮少讓一雙寶貝兒女曝光，但兩人16日公開由6張照片拼貼而成的耶誕賀卡，裡面罕見...

德總理蕭茲未過信任案 國會選舉提前舉行有跡可循

由於執政聯盟瓦解，德國總理蕭茲盼透過解散國會重組政府，加上國會反對派與多數民眾希望能盡快提前選舉，蕭茲日前向國會要求信任...

俄基準利率飆21%破紀錄 政策刺激的戰時經濟撐到何時

俄國和烏克蘭從2022年2月大戰至今，國土成為戰場的烏克蘭很慘，俄國也元氣大傷，俄國盧布價位近來跌到2年來新低，俄國央行將利率調升到前蘇聯解體以來最高，希望緩和通膨，而俄國預估明年經濟成長率只剩0.5%。俄國戰時經濟還撐得下去嗎？ 俄烏大戰至今，俄羅斯原先以政策刺激的戰時經濟，成長開始趨緩。俄國官方最新數據顯示，截至10月，許多俄國民生工業已停止成長，有些甚至開始萎縮。盧布匯率在2024年12月中下跌至2年來最低水平，企業表示正努力獲得新貸款和客戶付款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。