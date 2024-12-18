日本秋田知事把熊送你家發言惹議 卻獲網友相挺

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本秋田縣因為捕殺闖入人類生活圈的熊屢遭民眾陳情投訴，縣知事佐竹敬久去年對投訴就曾強硬表態，昨天更說出「把熊送到你家」等惹議發言，但這種領導風格卻受不少網友相挺。

日本秋田電視台及日本放送協會（NHK）報導，秋田縣內每次只要有媒體報導熊侵入人類生活圈遭捕殺，就會造成縣政府或事發地方政府接獲不少「不要殺熊」的投訴或陳情，其中也不乏帶有情緒化批評的電話。

為此，佐竹2023年10月為保護縣府及地方政府職員曾公布因應非理性投訴的「對策」。他說，「直接掛掉電話，跟這種人說明他們也不會明白」。

今年11月30日，一頭亞洲黑熊侵入秋田市區一間超市，造成男性工作人員受傷。這頭熊在超市內待了兩天才被捕獲，並在之後被撲殺。

結果秋田縣政府共接獲98件電話及電郵的民眾意見反映，其中35件反對捕殺熊。有的來電無論職員怎麼說明都無法獲對方理解，通話時間長達30分鐘以上。

談到如何因應這些投訴電話，佐竹昨天在縣議會備詢時立場強硬說，「就是徹底威懾對方，跟對方說現在就把熊送到你住的地方，告訴我你家地址，那麼擔心熊的話就送到你家去」。

談到佐竹的惹議發言，受訪的秋田縣民多表理解，「這應該只是帶有開玩笑的說法，聽者不用太在意」、「對秋田人來說，是可以明白佐竹說話的真正意思」。

佐竹受訪時說，不可能真的把熊送到對方家中，「但如果不這麼說的話，真的很過分，有些意見還涉及人權」，他們會在仔細說明同時，堅決回絕那些過分的言論。

佐竹說，希望自己站在第一線成為眾矢之的的發言，能讓相關職員更容易做事。

佐竹說，除了有必要跟對方充分說明外，「如果自家旁有熊該怎麼辦，請大家設身處地思考，人命是最重要的」。

網友在新聞下方留言說，亞洲黑熊是「猛獸」，棕熊則是「怪物」，不像動物園被關在籠子裡，包括日本獼猴在內，這些野生動物都是「拚命的」，人類能赤手空拳對抗的不過就是小型犬這樣的動物。

也有網友說，這些抗議電話大多來自秋田縣外，秋田縣民多數都是支持知事的，因為知事獲得自家縣民支持就能履行職務，就算東京所有民眾都來批評也沒關係。

還有網友說，雖然用詞強烈，但這才是領導者該有的態度，一般企業或是其他地方政府都該學習。

日本 秋田

延伸閱讀

中國駐日本大使：宣揚台灣有事就是日本有事 後果可想而知

日本男星大讚台灣！嘉義是美食天堂「便當有果蠅照吞」

電影「不好看退一半」！滿島光、岡田將生《LAST MILE》4大看點　一場讓日本恐慌的災難全面引爆

丹麥釋放反捕鯨人士華森 不顧日本引渡要求

相關新聞

日本#Metoo第一人：《黑箱日記》有望入圍奧斯卡最佳紀錄片

由日本記者伊藤詩織導演的紀錄片《黑箱日記》（Black Box Diaries），在今天12月18日入選第97屆奧斯卡獎最佳紀錄片的短名單中。儘管尚未確定入圍，但已是該獎項首次有日本導演列入名單；對於將自身遭受性侵暴力的訴訟做成紀錄片的伊藤詩織而言，更是讓往事得以「不再黑箱」的鼓舞訊息。《黑箱日記》已先後在美國、台灣上映，但事發的日本，至今仍無確定上映的後續消息，當初涉嫌性侵的前記者山口敬之，從2019年伊藤民事訴訟勝訴後至今，仍否認一切犯行。

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

NHK報導，日本神戶市營地下鐵三宮站18日中午傳出持刀攻擊事件，一名70多歲婦人遭刺傷背部，緊急送醫。嫌犯為一名49歲女...

藏人難出逃加上歐洲捐款減 印度西藏兒童村面臨危機

中國嚴格管制邊界，讓藏人出逃難度大增，使學童人數銳減，加上歐洲善心人士因局勢不穩減少捐款，讓總部位於印度，肩負提供現代化...

哈利梅根2024耶誕賀卡曝光！睽違3年罕秀兒女照

英國哈利王子與妻子梅根向來注重個人隱私，且鮮少讓一雙寶貝兒女曝光，但兩人16日公開由6張照片拼貼而成的耶誕賀卡，裡面罕見...

德總理蕭茲未過信任案 國會選舉提前舉行有跡可循

由於執政聯盟瓦解，德國總理蕭茲盼透過解散國會重組政府，加上國會反對派與多數民眾希望能盡快提前選舉，蕭茲日前向國會要求信任...

俄基準利率飆21%破紀錄 政策刺激的戰時經濟撐到何時

俄國和烏克蘭從2022年2月大戰至今，國土成為戰場的烏克蘭很慘，俄國也元氣大傷，俄國盧布價位近來跌到2年來新低，俄國央行將利率調升到前蘇聯解體以來最高，希望緩和通膨，而俄國預估明年經濟成長率只剩0.5%。俄國戰時經濟還撐得下去嗎？ 俄烏大戰至今，俄羅斯原先以政策刺激的戰時經濟，成長開始趨緩。俄國官方最新數據顯示，截至10月，許多俄國民生工業已停止成長，有些甚至開始萎縮。盧布匯率在2024年12月中下跌至2年來最低水平，企業表示正努力獲得新貸款和客戶付款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。