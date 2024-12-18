越南國防展將秀自製武器 力促國防產業發展

越南將在明天於河內舉行的2024年國際國防展覽上，展示本土製造的武器，其中有部分是首次亮相，希望推動國內產業發展以及出口軍事設備的可能性。

路透社報導，近250家參展廠商中包括來自美國、歐洲、土耳其，以及彼此交戰的國家如以色列、伊朗、俄羅斯和烏克蘭的頂尖國防公司。

位於東南亞的越南是主要的武器進口國，尤其是來自俄羅斯。越南多年來投資於國防能力，因為該國處於一個不穩定的地區，並與中國在南海邊界問題上發生過衝突。

然而，近年來越南也大力發展國內國防產業，國防部官員多次強調，目前將優先推動促進軍事產品出口。

根據越南國防部官媒報導，國營國防企業越南軍隊電子電信集團（Viettel）及其他當地公司將展示飛彈防禦系統、無人機、防空雷達、裝甲車以及火炮等裝備。

澳洲新南威爾斯大學（University of New SouthWales）越南安全問題專家阮世芳（Nguyen ThePhuong，音譯）表示，預計明天展出的武器中，有部分是首次亮相。

他指出，加強本土國防產業的一項關鍵策略是與外國武器出口商簽署協議，讓部分武器零件在越南生產。

他說，目前正在與韓國公司進行談判，探討在這些條件下可能達成的新協議，特別是針對火炮和航空領域的合作。

官員表示，過去也曾和捷克等其他國家的企業進行類似談判。