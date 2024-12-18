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日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫
NHK報導，日本神戶市營地下鐵三宮站18日中午傳出持刀攻擊事件，一名70多歲婦人遭刺傷背部，緊急送醫。嫌犯為一名49歲女子，持菜刀犯案，犯案動機尚待釐清。
警方透露，18日中午12時半左右，一名路人報警稱，神戶市營地下鐵三宮站有名女性遭刺傷，警方趕往現場後，發現一名70多歲女子躺在車站檢票口附近，背部有刀傷痕跡，並逮捕當時就在現場的49歲女嫌。
女嫌身分未透露，已因涉嫌謀殺未遂而被捕。警方正釐清案情，初步了解受害者不認識犯嫌。事發現場拉起封鎖線，地面還可以看到血跡與一把菜刀。地鐵運作未受影響。
事發時一名在站內施工的男子說，「聽到一聲巨響，當我轉身查看時，發現一名疑似受害者的女子躺在地上，一名女子持刀站在那兒，周遭一陣騷亂，警察很快就趕到現場，我親眼目睹這樣的事情，非常害怕。」
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