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白俄羅斯拘留1日本國民 7月以來第2起

中央社／ 東京18日綜合外電報導

白俄羅斯媒體月初曾報導，有日本男子疑似在白俄邊境拍攝橫跨烏克蘭的大橋，而遭當局拘留。日本駐白俄羅斯大使館昨天證實，有1名日本國民遭到白俄當局拘留。

日本「讀賣新聞」指出，白俄羅斯媒體本月初報導，1名日本男性12月1日在白俄東南部戈麥州（Gomel）拍攝橫跨烏克蘭的高架橋影像，而遭到當局拘留。

日本大使館表示，日方向白俄羅斯外交部詢問相關事宜後，16日獲悉確實有1名日本人遭拘留，但未透露當事人的名字與嫌疑，僅宣稱會站在保護僑民的立場適當因應。

白俄羅斯今年7月曾以疑似從事情蒐等間諜活動為由，拘留1名曾任日文教師的日本男性，該名男子目前仍未獲釋。

大使館 日本 白俄羅斯

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