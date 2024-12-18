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安倍晉三遺孀與川普夫婦會面後 網路發文說緣由

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠日前與美國下任總統川普夫婦會面，返日後透過社群平台表示，她提出希望見面表達謝意與賀意時獲邀參加晚宴，「相信丈夫一定也會很高興」。

日本放送協會（NHK）報導，安倍昭惠返回日本後透過社群平台X表示，「因為等到（川普）就任總統後就不太能夠見面了，所以在我提出希望見面親自表達謝意與賀意時，獲對方邀請參加晚宴」。

她還說：「能跟真正溫暖的兩人（指川普夫婦）交談，我相信丈夫（指安倍晉三）一定也會很高興，非常感謝。」

安倍昭惠在日本時間12月17日晚間9時過後抵達東京羽田機場時，並未回答在場守候記者提問，僅數次點頭致意。她在美國當地時間15日前往川普位於佛州私人寓所與川普夫婦會面。

川普夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）在這場會面後，透過個人社群帳號發文提到生前跟川普擁有良好關係的安倍晉三，並附上此次晚宴與安倍昭惠的3人合照。

川普 日本 社群

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