日本神戶地鐵站發生持刀攻擊 7旬婦遭刺傷送醫

日本神戶市地下鐵三宮站驗票閘門附近，今天中午發生70多歲婦人遭女性犯嫌持刀刺殺事件，受害人已被送醫，據稱意識清楚，而犯嫌當場被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。

日本每日放送（MBS）報導，警消人員表示，中午12時30分左右，接獲路人通報「有女性遭人刺殺」。受害人是一名70多歲女性，因背部遭刺殺被送醫，警方當場逮捕犯嫌。

神戶市交通局表示，事發現場位於三宮站東側驗票閘門外的售票機前，目前附近已被警方封鎖。事發當下一度造成往來民眾騷動，警方等正在確認詳細現場狀況。