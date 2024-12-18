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31歲台男赴日本飛驒山脈登山失聯！妹發文求助盼「平安歸來」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
31歲台灣男子到日本岐阜縣攀登槍岳失聯。取自IG（＠tongkusaveq）
31歲台灣男子到日本岐阜縣攀登槍岳失聯。取自IG（＠tongkusaveq）

31歲台灣男子日前到日本岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉神坂地區的飛驒山脈攀登海拔3180公尺的槍岳，原定9日下山，但失聯至今，警方已展開搜救。

岐阜新聞報導，岐阜縣警方17日指出，一名31歲的台灣籍男子，在岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉神坂的飛驒山脈（北阿爾卑斯）攀登海拔3180公尺的槍岳時失聯。

報導指，該男子原定9日下山，但至今無法聯繫。警方推測其可能發生山難，並由縣警山岳警備隊自10日清晨起展開搜索。

警方指出，該男子於11月26日入境日本，並於11月27日向家人表示「明天將攀登槍岳」，此後就此音訊全無。根據男子提交的登山計畫書，他預計於11月28日從新穗高溫泉入山，途經槍平小屋、槍岳山莊、南岳以及槍岳，最終返回新穗高溫泉。

男子失蹤後相關人士於9日向長野縣警方報案。該男子身高165公分，體型瘦削，留短髮，身穿紅色夾克與黑色長褲。

自稱該男妹妹的女子Silvia於男子IG帳號發文，稱「我哥哥去日本的槍岳爬山。自11月28日起，我和我的家人就無法聯繫到他了。他本應在12月7日左右下山，但至今仍下落不明。我們已經聯繫了日本警方，他們正在尋找他。直到現在，仍然沒有任何消息。請為他祈禱，保佑他能平安歸來。」

日本 溫泉 高溫

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