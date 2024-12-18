德總理蕭茲未過信任案 國會選舉提前舉行有跡可循

由於執政聯盟瓦解，德國總理蕭茲盼透過解散國會重組政府，加上國會反對派與多數民眾希望能盡快提前選舉，蕭茲日前向國會要求信任投票，信任案未過，原定明年9月28日的選舉預計提前至2月舉辦，這是德國第4次舉行提前選舉。

今年11月6日，執政近3年的紅綠燈聯盟解散，社民黨（SPD）籍蕭茲（Olaf Scholz）開除自民黨（FDP）籍前財政部長林德納（Christian Lindner），認為他忽視政治任命責任。

蕭茲所屬的社民黨代表紅色，與代表黃色的自民黨，與綠色的綠黨（Greens）協議，組成3黨聯合的執政聯盟，因此這個內閣又被稱為「紅綠燈聯盟」。

林德納批評執政聯盟是有計畫的破裂。蕭茲在開除林德納的同時也宣布，將在明年1月15日要求國會進行信任投票，接著在3月底舉行新選舉。

反對黨基民盟（CDU）黨魁梅爾茨（FriedrichMerz）接著批評蕭茲的時間表，要求蕭茲盡快要求信任投票，以便提前選舉。

對於短時間內舉辦選舉的可能性，德國聯邦選舉辦公室發言人在第一時間說，快速舉行新的選舉沒任何障礙。

據德國憲法規定，如果國會多數議員不表示對總理的信任，總統可以根據總理建議在21天內解散國會。國會解散後，新的選舉必須在60天內舉行。

德國聯邦選舉辦公室主席布蘭德（Ruth Brand）隨後以「2025年1月或是2月提前選舉的挑戰與風險」致函蕭茲，呼籲不要急於進行新選舉。

布蘭德在信中說，耶誕假期會大幅縮短基本法規定「解散國會」到「重新選舉」間的60天期限，選舉的適當準備與實施是公民信賴民主的基石，善用解散國會後的60天是必要的，以便所有必要措施合法地在期限內完成。

然而，在反對黨的催促聲下，與民調顯示多數德國民眾希望盡快舉行新的國會選舉，蕭茲於是鬆口，不排除在耶誕節前向國會提出信任投票動議。

面對執政聯盟瓦解，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）表示，「我們的國家需要穩定的多數和有效的政府」，這也將是他的決策標準。

依據德國選舉法規定，德國國會選舉日期由聯邦總統決定。

社民黨、基民盟與基社盟（CDU/CSU）提案2025年2月23日作為選舉日期。史坦麥爾在今年11月12日會見社民黨、基民盟與基社盟及綠黨的國會黨團主席後，同意這個日期。

蕭茲在12月11日向國會提出信任投票動議，國會在12月16日召開特別會議並表決，結果未過半數367票，蕭茲沒有通過國會信任，新選舉的大門提前敞開。

德國國會自1949年成立來，在1972年、1983年與2005年都發生過提前選舉，其中第4任總理布朗特（Willy Brandt）與第6任總理柯爾（Helmut Kohl）都在提前選舉獲勝而繼續組閣執政。