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萬那杜強震14死200傷 搜救隊瓦礫堆下尋生還者

中央社／ 雪梨／威靈頓18日綜合外電報導
萬那杜發生規模7.3強震。圖為位在萬那杜首都維拉港（Port Vila），一名士兵站在倒塌的建築物旁。歐新社
萬那杜發生規模7.3強震。圖為位在萬那杜首都維拉港（Port Vila），一名士兵站在倒塌的建築物旁。歐新社

南太平洋島國萬那杜首都維拉港昨天發生規模7.3強震，至少造成14人喪生、200人受傷，救難人員今天在倒塌建築物下繼續搜尋倖存者。昨天主震之後，夜裡發生幾次餘震

綜合路透社與法新社報導，根據美國地質調查所（USGS）資料，萬那杜這起地震發生在昨天午間12時47分，震央在維拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。

萬那杜夜裡發生幾次餘震，德國地球科學研究中心（GFZ）報告指出，今天有一次餘震規模6.1，震源深度10公里。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（InternationalFederation of Red Cross and Red Crescent Societies）太平洋地區代表團團長葛林伍德（Katie Greenwood）在社群平台X寫道，萬那杜政府通報確認有14人死亡，另有200名傷患在首都主要醫院接受治療。

葛林伍德表示：「搜救行動仍在繼續進行，以營救在地震後受困的人員，接著關注重點將轉向急救、提供棲身處所以及用水等緊急需求。」

看守總理薩威（Charlot Salwai）宣布國家進入緊急狀態，並對受創最嚴重的災區實施為期7天的宵禁。萬那杜已在尋求國際援助。

社群媒體上的影片顯示，維拉港一棟有外國大使館進駐的建築物，在地震後出現混凝土柱子倒塌災情，這棟建物內設有美國、英國、法國與紐西蘭的大使館。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）說，澳洲準備提供援助；紐西蘭表示，將派出一架飛機檢查飛機是否能降落萬那杜。萬那杜的國際機場依舊維持關閉。

這場規模7.3的地震將大型建築物夷為平地，導致牆壁和窗戶出現裂縫、橋梁倒塌，並在這個人口有32萬人的低窪群島引發山崩。

聯合國人道事務協調廳（UN Office for theCoordination of Humanitarian Affairs）估計約有11萬6000人受到地震影響，相當於萬那杜人口的約3分之1。

地震 萬那杜 餘震

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