歐盟對俄制裁清單列七中國實體和個人 陸駐歐使團：立即停止污衊抹黑
歐盟12月16日宣佈第15輪對俄制裁清單，其中將7家中國實體和個人列入「全面制裁」名單，聲稱這些中方主體「協助俄羅斯規避制裁」、「向俄軍提供無人機和電子部件」。對此中國駐歐盟使團發言人以答記者問方式回應稱，中方一貫反對沒有國際法依據，未經聯合國安理會授權的單邊制裁。對於歐方無端制裁和列單中國企業和公民的行為，我們表示強烈不滿，堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。
發言人指出，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項包括無人機出口，對無人機出口採取全球最嚴格的管制措施。
他表示，我們敦促歐方立即停止對中方甩鍋推責、污衊抹黑，立即停止損害中國企業和公民合法利益的錯誤做法，立即停止幹擾中方同其他國家的正常經貿往來。中國將堅決維護中國企業和公民的正當合法權益。
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