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向普亭示警 俄防長：十年內恐在歐與北約開戰
俄羅斯國防部長貝洛索夫十六日對總統普亭等官員表示，俄羅斯必須做好未來十年在歐洲與北約作戰的準備。
路透報導，在普亭主持的一場國防會議上，貝洛索夫援引七月的北約峰會以及美國和其他北約成員國的軍事動作為依據，強調莫斯科必須為「未來十年可能與北約在歐洲發生直接衝突」做好準備。
貝洛索夫說，「考量未來軍事衝突性質」，提出一系列他認為必要的變革和改革，包括美國核武力量現代化計畫、在波蘭設立美國飛彈防禦基地、新的北約戰備計畫以及北約峰會上宣布的二○二六年在德國部署美國中程飛彈計畫。他示警，美國可能很快就會擁有可在八分鐘內打到莫斯科的極音速飛彈。
貝洛索夫補充，今年俄羅斯已將烏克蘭軍隊逐出近四千五百平方公里領土，每天拿下約卅平方公里。
普亭看好俄烏戰爭局勢，他在會議上表示，大量志願軍正在扭轉烏克蘭戰爭局勢，對莫斯科有利，因為開源地圖顯示，他的軍隊正以二○二二年以來最快的速度前進。
普亭說：「俄軍牢牢掌握整個接觸線的戰略主動權。僅今年就解放了一八九個居民點。」他說，今年有四十三萬俄羅斯人簽署志願役，高於去年的約卅萬人。
話鋒一轉，普亭指責西方將俄羅斯給推向「紅線」，普亭表示，「策略非常簡單，他們把我們給推向紅線，我們無路可退，只能做出回應，然後他們（西方領導人）就開始嚇唬他們的人民，並虛構俄國威脅」。
普亭同時表示，俄羅斯現在高度關注美國短程和中程飛彈發展，如果美國決定將這些飛彈投入使用，莫斯科將會解除對部署此類飛彈的限制。
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