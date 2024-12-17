俄羅斯遭控干預歐洲多場選舉 德國憂成目標謹慎應對

中央社／ 柏林17日綜合外電報導

隨著德國將於明年2月23日舉行國會選舉，柏林安全當局警告，俄羅斯與親俄人士可能加緊干預選舉並散播假消息，以拉抬極端政黨，並引發民眾對民主程序的質疑。

法新社報導，最近摩爾多瓦、喬治亞和羅馬尼亞等東歐國家選舉都出現俄羅斯干預的指控。因此德國當局擔憂，2月的選舉也將淪為親俄宣傳的目標。

媒體調查已發現，一些支持極右派「德國另類選擇黨」（AfD）及宣傳德國極左派政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（Alliance Sahra Wagenknecht，BSW）親俄觀點的行動，背後都有克里姆林宮的影子。

隨著選戰腳步加快，德國內政部已成立1個特別工作小組，以針對任何假消息、破壞行動、情報刺探和網路攻擊採取「必要保護措施」。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）告訴「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）：「鎖定特定受眾的謊言和誹謗是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政宣機器的工具之一。」

由於德國和其北大西洋公約組織（NATO）盟邦強力支持烏克蘭對抗俄羅斯的全面入侵，德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）10月警告：「無論我們喜不喜歡，我們正與莫斯科直接衝突。」

卡爾當時表示，幸好德國實際投票程序暫未遭操控，例如企圖影響計票。他也強調，在德國要這麼做並不容易，但俄羅斯已日益擅長辨識助長社會分化的議題，也會設法讓這些議題討論度上升，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、氣候變遷和德國經濟困境等。

卡爾指出，這種方式會助長極端主義氣焰， 因此左派或右派德國人士天真複述莫斯科說法的情況時有所聞。

根據數家德國媒體9月發布的聯合調年度度報告，1家名叫「社會設計機構」（Social Design Agency，SDA）的俄羅斯行銷公司是莫斯科政治宣傳機構，「受克里姆林宮直接控制」。它在網路上散布具針對性、情緒性的假消息，以讓德國選民「對未來感到恐懼」，並促使德國另類選擇黨的支持率被拉高到20%。

還有不少可疑網路消息是關於氣候變遷的正反爭論，並鎖定遭德國另類選擇黨公開點名為政敵的左傾政黨「綠黨」發動攻擊。

數名綠黨領袖遭到意圖誹謗的文章抹黑，還有人工智慧（AI）造假影片指控他們醜聞纏身或犯下違法行動。

身兼安全專家的綠黨國會議員馮諾茲（Konstantinvon Notz）上週警告：「利用深偽技術等AI生成假消息的做法，長期以來一直是個嚴肅的安全政策問題。」

俄羅斯 德國

延伸閱讀

三防部隊司令在莫斯科街頭遭炸死 俄羅斯定調恐怖攻擊

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

北韓助陣讓俄烏戰爭更擴大 美國宣布實施新制裁

再撂狠話！俄防長：做好準備10年內在歐洲與北約開戰

相關新聞

因濫權破壞法治違紀遭除黨籍 佐科威：時間證明一切

印尼國會最大黨、民主奮鬥黨日前開除佐科威、其兒子副總統吉伯朗及女婿、棉蘭市長巴比的黨籍。佐科威今天對此表示尊重該決定，並...

彭博報導新加坡高官買賣豪宅 2部長揚言採取法律行動

新加坡的2名內閣部長表示，他們將針對指稱他們買賣豪宅、「汙衊中傷」的報導，對美國財經媒體彭博（Bloomberg）採取法...

慶祝日韓恢復邦交60周年！奈良公園擬辦Kpop免費演唱會 砸大錢5700萬引不滿

日本奈良縣議會昨天通過計劃明年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會在內的追加預算案，場地花費將由奈良縣政府負擔，舉...

美中若開戰 解放軍列出「打擊目標」先攻航母雷達、通訊

中國的一份報告指出若與美國爆發衝突，解放軍(PLA)的電子作戰部隊已經制定了打擊目標，首先針對航空母艦打擊群(CSG)的...

美中最後一次財政會議…川普上台後 能否持續存疑

美中兩國經濟與財政工作會議最後一次開會，總統當選人川普再度執政之後，會議是否持續進行，則是未知數。南華早報17日報導分析...

怕了川普關稅威脅？加拿大撥款13億加元 改善邊防

自從川普揚言上任後將對加拿大與墨西哥就未善盡管理邊界移民與毒品問題，會加增關稅反制後，加拿大政府於16日宣布，將撥款13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。