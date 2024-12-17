萬那杜7.3強震…美國大使館坍塌1樓被壓平 美方證實員工均安

萬那杜今天發生規模7.3強震，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館證實，美國駐萬那杜大使館所有員工都「安全無虞」。澳洲及多家區域航空公司則取消或轉降飛往萬那杜的航班。

法新社報導，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館在社群媒體發布聲明表示：「儘管美國（駐萬那杜）大使館所在建築物嚴重受損，所有人員都已安全撤離。」

法新社照片顯示，這棟位於萬那杜首都維拉港（Port Vila）且有美國、法國和其他國家大使館進駐的4層樓建築物，其1樓已坍塌並被壓平。

美國政府指出，駐萬那杜大使館因受損而暫時關閉，直至另行通知。

此外，澳洲航空（Qantas）在網站公告：「由於維拉港附近發生地震，我們目前正在對營運作業進行評估。我們將盡快提供進一步更新消息。」

澳洲航空旗下廉航捷星航空（Jetstar）引述稱機場基礎設施「可能受損」的報導，宣布取消雪梨－維拉港明天的回程航班。

維珍航空（Virgin Atlantic Airways）指出，今明兩天「停飛」前往萬那杜的航班。

斐濟航空（Fiji Airways）表示，一架飛往維拉港的航班因無法聯絡當地機場而返航，且他們正在研究地震對航廈與跑道所造成毀損狀況的報告。

根據航班追蹤網站Flightradar，萬那杜當地時間今天下午12時47分發生規模7.3強震後，沒有任何航班在維拉港降落。