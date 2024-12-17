快訊

綠營議員詐助理費起訴！再收押3個月理由曝 法官：可能干擾證人

國民黨發起夜宿立院議場 陳瑩堅稱手機掉在裡面…藍綠再爆口角

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

聽新聞
0:00 / 0:00

萬那杜7.3強震…美國大使館坍塌1樓被壓平 美方證實員工均安

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導
萬那杜今天發生規模7.3強震，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館證實，美國駐萬那杜大使館所有員工都「安全無虞」。 法新社
萬那杜今天發生規模7.3強震，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館證實，美國駐萬那杜大使館所有員工都「安全無虞」。 法新社

萬那杜今天發生規模7.3強震，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館證實，美國駐萬那杜大使館所有員工都「安全無虞」。澳洲及多家區域航空公司則取消或轉降飛往萬那杜的航班。

法新社報導，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館在社群媒體發布聲明表示：「儘管美國（駐萬那杜）大使館所在建築物嚴重受損，所有人員都已安全撤離。」

法新社照片顯示，這棟位於萬那杜首都維拉港（Port Vila）且有美國、法國和其他國家大使館進駐的4層樓建築物，其1樓已坍塌並被壓平。

美國政府指出，駐萬那杜大使館因受損而暫時關閉，直至另行通知。

此外，澳洲航空（Qantas）在網站公告：「由於維拉港附近發生地震，我們目前正在對營運作業進行評估。我們將盡快提供進一步更新消息。」

澳洲航空旗下廉航捷星航空（Jetstar）引述稱機場基礎設施「可能受損」的報導，宣布取消雪梨－維拉港明天的回程航班。

維珍航空（Virgin Atlantic Airways）指出，今明兩天「停飛」前往萬那杜的航班。

斐濟航空（Fiji Airways）表示，一架飛往維拉港的航班因無法聯絡當地機場而返航，且他們正在研究地震對航廈與跑道所造成毀損狀況的報告。

根據航班追蹤網站Flightradar，萬那杜當地時間今天下午12時47分發生規模7.3強震後，沒有任何航班在維拉港降落。

地震 大使館 美國 萬那杜

延伸閱讀

萬那杜7.3強震死傷恐攀升…外國大使館坍塌 居民：鎮上看到多具遺體

影／萬那杜7.3強震釀至少1死！美使館「嚴重毀損」急關閉 災後畫面曝

萬那杜外海傳規模7.4強震！深度僅10公里 恐有海嘯風險

相關新聞

旅菲台商失蹤2月證實死亡！遺體頭部有彈孔 提款卡錢被領光

菲律賓警方今天表示，一名旅菲台商失蹤2個多月後，證實已不幸死亡。相關案情包括歹徒身分、殺人動機等尚待詳查

英國安德魯王子密友被控為大陸間諜 代號「H6」身份曝光

在安德魯王子的一名被指控為中國間諜的密友被點名之後，英國政府再度面臨將中國列為國家安全威脅的壓力。

萬那杜7.3強震…美國大使館坍塌1樓被壓平 美方證實員工均安

萬那杜今天發生規模7.3強震，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館證實，美國駐萬那杜大使館所有員工都「安全無虞」。澳洲及多家區域航...

陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

33歲中國女子李卓君（Zhuojun ‘Sally’ Li）日前被發現棄屍澳洲雪梨機場附近，而她的台灣裔丈夫陳家寶（Ja...

「強烈氣旋」襲法國馬約特島 紅十字會：逾200名志工恐失蹤

強烈氣旋「奇多」侵襲法國印度洋海外領土馬約特島後，紅十字會今天表示，擔憂島上逾200名志工恐怕已經失蹤

彭博報導新加坡高官買賣豪宅 2部長揚言採取法律行動

新加坡的2名內閣部長表示，他們將針對指稱他們買賣豪宅、「汙衊中傷」的報導，對美國財經媒體彭博（Bloomberg）採取法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。