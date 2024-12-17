英國政府盤點對中關係 傳內容將淡化批評中方

英國政府正「全面盤點」與中國的關係，預計明年上半年發布結果。路透社援引知情人士說法報導，英國政府已縮減盤點力道，屆時發布的報告預估將減少對中方的批評，以利英國改善與中國的經濟關係。

路透社16日援引4名消息人士說法獨家報導，英國政府決定加速完成盤點，並削減盤點深度。回應路透社詢問，英國政府一名發言人表示，盤點仍在進行。

這名發言人指出，政府正就英國與中國的關係進行完整、全方位盤點，這將為英國提供具一致性、長遠、具戰略意義的英中關係管控策略。

報導提到，政府高階官員希望10月啟動的對中關係盤點能在明年1月下旬美國新任總統就職前完成，但消息人士認為，完成時間可能延後。

一如不少人士所質疑，路透社指出，不同於7月啟動、屬國防領域的「戰略防衛檢討」（StrategicDefence Review, SDR），7月在國會大選勝出上任的工黨政府從未就所謂的對中關係「全面盤點」何時、以及如何執行作正式宣布，堪稱為「秘密盤點」。盤點對中關係是工黨競選政見之一。

報導提到，儘管工黨曾有意循德國的對中關係檢討模式，在盤點過程納入政府官員、國會議員、非政府組織，以及商業、學術界等不同領域人士意見，如今卻選擇主要仰賴政府官員的「專業知識和能力」。盤點由英國外交部主導，且僅會公布部分主要結論。

報導指出，屆時公開的盤點報告很可能僅會以重申工黨的對中3C準則為主軸：競爭（compete）、合作（cooperate）及挑戰（challenge），也就是在符合國家安全與利益的前提下，與中國競爭、合作或提出挑戰。