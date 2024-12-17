快訊

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

攜毒被判死…印尼入獄14年 菲籍女死囚18日將返國：是個奇蹟

中央社／ 雅加達17日專電

菲籍女子維羅索14年前因攜帶毒品在印尼被判死刑，經印尼與菲律賓兩國協商，印尼當局晚間會把維羅索移交給菲律賓大使館，接著她將搭18日凌晨的班機返國。早前，維羅索曾表示，能返國是個「奇蹟」。

菲律賓籍女子瑪麗珍．維羅索（Mary JaneVeloso）2010年因攜帶一只藏有海洛因的手提箱在印尼被捕，因毒品罪遭判死刑。但她始終堅稱自己無罪，供稱是被招募到印尼擔任家務勞工，不知道招募者交給她的行李箱中藏有毒品。

維羅索的案件在菲律賓、印尼和國際上引發廣泛關注與同情，認為她是人口販運受害者。維羅索原訂於2015年處決，行刑前意外獲暫緩執行。

維羅索15日已從日惹（Yogyakarta）監獄被轉移至雅加達一所女子監獄。

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部今天發布新聞稿表示，移民和懲教機構傍晚將會把囚犯維羅索移交給菲律賓駐印尼大使館代表。

維羅索預計今晚會前往雅加達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport），搭乘18日凌晨0時5分的班機返回馬尼拉。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）11月曾表示，經逾十年的外交努力及與印尼政府協商，最終將維羅索帶回菲律賓。

小馬可仕指出，維羅索的經歷引發許多人共鳴，「一位陷入貧窮的母親，做出一個絕望的選擇，改變了她的人生軌跡。雖然根據印尼法律被追究責任，但她仍然是受害者。」

今年39歲的維羅索育有兩子，自被捕以來，已在印尼服刑14年。日前，她向媒體表示，能夠回家對她而言是個「奇蹟」。

維羅索說：「近15年來，我與孩子和父母分開，無法看到孩子長大，希望能有機會照顧孩子，並親近我的父母。」

由於菲律賓沒有死刑，因此維羅索返國後，確定不需面臨死刑懲罰。

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）曾表示，維羅索返國後，是否繼續執行剩餘刑期或給予赦免，將由菲律賓政府決定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

印尼 小馬可仕 菲律賓

延伸閱讀

秦偉服刑客串演出「記憶中的味道」 假釋被駁嘗不到自由滋味

兩家族鬥爭影響美中布局 菲國副總統薩拉3天內2度遭遞狀彈劾

菲國勒令線上賭博產業外籍員工 年底前離境

菲律賓總統與副總統決裂 牽動軍變敏感神經

相關新聞

陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

33歲中國女子李卓君（Zhuojun ‘Sally’ Li）日前被發現棄屍澳洲雪梨機場附近，而她的台灣裔丈夫陳家寶（Ja...

慶祝日韓恢復邦交60周年！奈良公園擬辦Kpop免費演唱會 砸大錢5700萬引不滿

日本奈良縣議會昨天通過計劃明年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會在內的追加預算案，場地花費將由奈良縣政府負擔，舉...

萬那杜7.3強震死傷恐攀升…外國大使館坍塌 居民：鎮上看到多具遺體

南太平洋島國萬那杜今天發生規模7.3強震，首都維拉港多棟建築物嚴重受損，包括一棟有多國大使館進駐的大樓。據報這起地震已造...

美中若開戰 解放軍列出「打擊目標」先攻航母雷達、通訊

中國的一份報告指出若與美國爆發衝突，解放軍(PLA)的電子作戰部隊已經制定了打擊目標，首先針對航空母艦打擊群(CSG)的...

美中最後一次財政會議…川普上台後 能否持續存疑

美中兩國經濟與財政工作會議最後一次開會，總統當選人川普再度執政之後，會議是否持續進行，則是未知數。南華早報17日報導分析...

怕了川普關稅威脅？加拿大撥款13億加元 改善邊防

自從川普揚言上任後將對加拿大與墨西哥就未善盡管理邊界移民與毒品問題，會加增關稅反制後，加拿大政府於16日宣布，將撥款13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。