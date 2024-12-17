英官員：外國影響力登記計畫 擬2025年夏實施

英國內政部主責安全事務的副大臣賈維斯（Dan Jarvis）16日在國會指出，政府擬於明年發布「外國影響力登記計畫」施行規定，並在夏天開始實施計畫。

他說，「國家安全」是任何政府的首要責任。一旦遭遇外國影響力干預或間諜活動，無論相關活動是來自中共中央統戰部或任何與外國政府有關的行為者，英國政府一向會迅速動用所有可用工具，包括司法起訴、制裁、外交手段和排除相關人士於體系或國境之外，以維護國家安全。

賈維斯指出，除了恐怖主義威脅，英國持續面臨數個國家企圖傷害英國安全。他點名中國、俄羅斯、伊朗，並稱英國政府的反應措施，就強健與細膩度而言，在世界堪稱數一數二。

賈維斯是在出席國會下議院緊急質詢時，作以上表示。安德魯王子（Prince Andrew）曾經十分親近的中國商業夥伴楊騰波遭英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）認定為中共中央統戰部效力、在英國從事秘密活動，近日引發軒然大波。下議院16日臨時舉行以統戰部在英活動為主題的質詢，賈維斯代表政府答詢並發表聲明。

提出緊急質詢要求的在野保守黨籍國會議員暨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）問，中國是否會被列入外國影響力登記計畫（FIRS）的「加強管控」等級，以及FIRS何時上路、其暫緩實施是否如外界盛傳與金融商業界及部分政府部會施壓有關。

史密斯提到，時任主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）曾公開表示，保守黨執政下的英國內政部贊成將中國納入FIRS的「加強管控」等級。這意味像楊騰波這樣的統戰部成員若不登記，就得面對嚴重後果。

FIRS與英國2023年版「國家安全法」（NationalSecurity Act）有關；該法是在獲國會跨黨派高度共識的情況下通過實施，賦予情報安全和執法機關更大權限，以更有效應對日益複雜的外國敵意活動。

然而，在幾經延宕、各利害相關方角力與規範鬆綁後，FIRS仍未能在英國今年7月國會大選前付諸施行。勝選並取代保守黨上台執政的工黨以「措施仍未盡完善」等理由，決定暫緩實施FIRS，至今年底前都不會啟動。不少意見認為，這與試圖修復對中關係的英國新政府顧忌北京反應有關。

去年在內政大臣任內對楊騰波下達禁止入境令的國會議員布瑞弗曼（Suella Braverman）16日在下議院提到，7月大選前，FIRS就已準備好上路；圖根哈特則說，部會文官曾告知他，FIRS最晚可在今年底前開始實施。

圖根哈特指出，他不想糾結於FIRS到底在哪個時間點可以就緒，重點是，若中國不會被列入「加強管控」等級，則FIRS根本毫無價值。

回應議員詢問和質疑，賈維斯強調，新政府7月上台時，發現FIRS仍未準備好上路，但正加快速度完善相關措施。

他指出，前政府打造、用於FIRS的網路軟體未盡完善，且相關施行計畫事實上「不夠強健」。

賈維斯說，在FIRS正式上路前，政府將提早3個月公告，以利可能受影響的個人和實體有充分時間準備。至於哪些國家將被納入「加強管控」等級，英國政府仍在確認，並依據情報和安全風險分析進行評估。