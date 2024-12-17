快訊

綠營議員詐助理費起訴！再收押3個月理由曝 法官：可能干擾證人

國民黨發起夜宿立院議場 陳瑩堅稱手機掉在裡面…藍綠再爆口角

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

聽新聞
0:00 / 0:00

旅菲台商失蹤2月證實死亡！遺體頭部有彈孔 提款卡錢被領光

中央社／ 馬尼拉17日專電
菲律賓山城大雅台市（Tagaytay）。 路透資料照
菲律賓山城大雅台市（Tagaytay）。 路透資料照

菲律賓警方今天表示，一名旅菲台商失蹤2個多月後，證實已不幸死亡。相關案情包括歹徒身分、殺人動機等尚待詳查。

47歲洪姓台商今年10月10日出門到馬尼拉以南約65公里的山城大雅台市（Tagaytay）後，即未返家。

菲律賓警方12月初尋獲他的座車，以及一具身分不明的遺體，頭部有彈孔。警方今天公布DNA檢驗結果，證實是洪姓台商。

警方表示，洪姓台商長年居住在馬尼拉以南的帕拉納圭市（Parañaque），性格和善、人際關係單純，且沒有捲入商業糾紛，遇害原因不明。但他的信用卡遭盜刷、提款卡內的錢也被領光。

另一方面，隨著耶誕節愈來愈近，菲律賓頻傳針對外國人的治安事件。近日許多中國人、日本人被搶，許多案件發生在金融中心馬卡蒂市（Makati）。

駐菲律賓代表處一名人員最近上班途中，被4名女性靠近意圖扒竊，驅離她們時，發現後面還有兩名壯漢伺機而動。這名人員立即進入附近一家銀行求助，在銀行警衛幫忙下才得脫險。

台商提醒來菲旅遊國人，耶誕節是菲律賓採購旺季，有些不法分子靠搶錢、搶手機變賣來過節，這段期間出門應格外謹慎，財勿露白。

台商 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

旅菲台商失蹤近2個月…只尋獲座車 我方請求全力尋人

10個月菲國來台旅客逾37萬人 雙代言人再推南部深旅行

跳上觀光巴士一覽馬尼拉多變風貌　來趟輕鬆的菲律賓文史之旅

菲移民局逮5名外籍通緝犯 包括1名台灣人

相關新聞

旅菲台商失蹤2月證實死亡！遺體頭部有彈孔 提款卡錢被領光

菲律賓警方今天表示，一名旅菲台商失蹤2個多月後，證實已不幸死亡。相關案情包括歹徒身分、殺人動機等尚待詳查

英國安德魯王子密友被控為大陸間諜 代號「H6」身份曝光

在安德魯王子的一名被指控為中國間諜的密友被點名之後，英國政府再度面臨將中國列為國家安全威脅的壓力。

萬那杜7.3強震…美國大使館坍塌1樓被壓平 美方證實員工均安

萬那杜今天發生規模7.3強震，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館證實，美國駐萬那杜大使館所有員工都「安全無虞」。澳洲及多家區域航...

陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

33歲中國女子李卓君（Zhuojun ‘Sally’ Li）日前被發現棄屍澳洲雪梨機場附近，而她的台灣裔丈夫陳家寶（Ja...

「強烈氣旋」襲法國馬約特島 紅十字會：逾200名志工恐失蹤

強烈氣旋「奇多」侵襲法國印度洋海外領土馬約特島後，紅十字會今天表示，擔憂島上逾200名志工恐怕已經失蹤

彭博報導新加坡高官買賣豪宅 2部長揚言採取法律行動

新加坡的2名內閣部長表示，他們將針對指稱他們買賣豪宅、「汙衊中傷」的報導，對美國財經媒體彭博（Bloomberg）採取法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。