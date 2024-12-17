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慶祝日韓恢復邦交60周年！奈良公園擬辦Kpop免費演唱會 砸大錢5700萬引不滿

中央社／ 東京17日專電
日本奈良縣議會昨天通過，計劃明年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會在內的追加預算案。歐新社
日本奈良縣議會昨天通過，計劃明年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會在內的追加預算案。歐新社

日本奈良縣議會昨天通過計劃明年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會在內的追加預算案，場地花費將由奈良縣政府負擔，舉辦一天演唱會預料花費2.7億日圓（約新台幣5700萬元），引發縣民批評。

奈良縣議會16日通過總額282億6100萬日圓的追加預算案，當中最有爭議的就是這筆2.7億日圓演唱會預算。

「讀賣新聞」報導，這場免費演唱會是為了慶祝2025年日韓恢復邦交60周年，由締結友好協議的日本奈良縣和韓國忠清南道共同策劃。雙方規劃於明年10月在奈良公園內的春日野園地舉行一場Kpop演唱會，規模約9000人。韓國方面將負責藝人的演出費用，場地搭建費用則由奈良縣負責，目前演出陣容尚未確定。

奈良縣政府11日在縣議會委員會上公布這項計畫後，就有部分議員提出質疑，認為這筆費用「是否該由行政部門利用稅金來負擔？」。縣政府也收到許多民眾打來的抗議電話。

社群媒體上，僅管有人期待舉辦演唱會，也有人批評「政府要好好解釋清楚」、「希望把稅金用在資助養育下一代等費用上」，還有人擔心在奈良公園舉辦演唱會，會對公園的鹿群產生影響。

此外，奈良縣知事山下真在2023年5月上任後，因為成本效益問題，廢止在奈良市平城宮跡歷史公園舉辦、以奈良時代天皇和貴族為主題的「平城京天平祭」，現在卻要砸大錢舉辦Kpop演唱會，也是令民眾不滿的原因之一。

16日的縣議會會議上，部分反對的自民黨議員提出削減追加預算，但預算案最終仍被通過。不過會議後，除了自民黨議員外，也有與山下真同黨的日本維新會議員向他建議，務必要節省開支。

山下真強調，「這場演唱會在促進日韓友好、經濟效益，以及宣傳奈良縣方面都相當具有價值」，並表示正在檢討募集贊助金，或是改為收費演唱會。

南韓 奈良 演唱會 議員

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