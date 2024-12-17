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印尼央行人員疑涉貪 辦公室遭肅貪委員會搜查

中央社／ 雅加達17日專電

印尼肅貪委員會今天證實，昨晚派人赴央行辦公室搜查，但未透露拿了哪些證物。肅貪委員會曾表示，正調查央行和金融服務監理局疑似挪用企業社會責任基金的貪污行爲。

印尼肅貪委員會（KPK）發言人泰沙（TessaMahardhika Sugiarto）今天透過聲明稿表示，該委員會昨天晚間到印尼央行辦公室進行搜查，但未說明拿走哪些證物。

羅盤報（Kompas）報導，肅貪委員會正針對央行和金融服務監理局（OJK）進行調查，因有人員疑似將企業社會責任的基金，挪入私人口袋。

肅貪委員會調查主任阿賽普（Asep GunturRahayu）9月曾指出，有關涉嫌企業社會責任基金的貪污事件已進入調查階段，且已確認涉貪人員，但未透露更多案情內容。

阿賽普表示，企業責任基金應該用於公共建設及社會福利，但卻遭私人濫用。

據報導，肅貪委員會是從昨天晚間開始搜查央行辦公室，直至今天清晨4時才結束。

印尼 貪污 辦公室

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