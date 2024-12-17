影／萬那杜7.3強震釀至少1死！美使館「嚴重毀損」急關閉 災後畫面曝

大洋洲萬那杜群島17日稍早發生規模7.4強震，隨後下修為7.3，根據太平洋海嘯警報中心通報，確認解除太平洋地區的海嘯威脅。最新消息指出，地震造成至少1人死亡，根據網路曝光的影片，駐當地使館所在的建築窗戶變形、混凝土柱倒塌，美國使館已暫停關閉。

美國地質調查所（USGS）表示，地震震央在首都維拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。主震過後同個地點出現規模5.5餘震。

美國太平洋海嘯警報中心一度發出海嘯警報，預測會出現高達1公尺的海嘯，呼籲沿岸居民往高處避難，稍早已解除對萬那杜的海嘯警報。鄰國紐西蘭和澳洲當局表示，未受海嘯威脅。

路透報導，根據社群媒體的影片顯示，首都一棟有著多國使館進駐的大樓窗戶嚴重變形，混凝土柱倒塌，包括美國、英國、法國及紐西蘭大使館都在這棟建築內。

法新社也證實影片屬實，美國稍早宣布因「巨大破壞」關閉使館直至另行通知。

此外，路透報導，這起地震至少造成1人死亡，且當地記者目睹至少3人重傷在醫院治療。還有目擊者通報維拉港附近的沿海公路發生山崩。

根據當地民眾和ABC等媒體拍攝到的多段災情畫面顯示，大量建築倒塌，且許多車輛被壓在建築殘骸下方。

地震發生後，萬那杜政府網站一度處於離線狀態，警方和其他公家機關電話也打不通。

紐西蘭外交部發言人指出，與美國、法國和英國使團所在的建築遭受嚴重損壞，且全國各地的通訊也受到影響中斷。

The US Embassy in Vanuatu has been damaged by a powerful 7.9 earthquake. pic.twitter.com/B24aoRH0E9 — Breaking News (@TheNewsTrending) 2024年12月17日