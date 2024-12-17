玻利維亞前總統涉與少女生子 檢發逮捕令控販運

玻利維亞檢調當局今天表示，已對前總統莫拉萊斯（Evo Morales）發出逮捕令，理由是他在2006年至2019年總統任期內涉嫌「販運」一名15歲未成年少女。

法新社報導，玻利維亞檢察官古提瑞茲（SandraGutierrez）表示，此舉具有正當性，「我確實運用職權，（對莫拉萊斯）發出逮捕令」。

古提瑞茲早在10月16日就授權發出逮捕令，但到了今天才對外公開。

這起醜聞可追溯到2015年莫拉萊斯執政期間，相關法律文件指出，莫拉萊斯在2016年與受害人生下一女。

檢方的文件說，受害人被她的父母安排在莫拉萊斯的「青年衛隊」中，「他們以自己未成年女兒做交換…唯一目的就是攀登政治階梯、獲取利益」。

結果受害人的母親與莫拉萊斯一起遭起訴，被控「嚴重人口販運」。

莫拉萊斯先前已駁斥此案，當時調查聚焦於法定強暴罪指控，但檢方後來將重點移轉到涉嫌人口販運。

檢方今天對莫拉萊斯同一案件第2度發出逮捕令。

古提瑞茲9月曾下令逮捕莫拉萊斯，但莫拉萊斯的律師提出上訴而成功阻止。

玻利維亞將於2025年舉行總統大選，莫拉萊斯醜聞備受矚目。莫拉萊斯指控昔日盟友總統阿爾斯（LuisArce）政府藉「法律戰」來「禁止」他參選。