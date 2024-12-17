聽新聞
0:00 / 0:00
日本國中生遇刺 犯人未落網引不安…4200名學生不敢去上課
日本1名男子14日持刀在福岡縣北九州市攻擊兩名國中生，造成1死1傷後，仍未落網。這起事件已引發不安，北九州市共約4200名學生於命案發生後的第一個上學日請假，未到校上學。
日本兩名同校的國三學生14日晚間在北九州市小倉南區德力地區的「麥當勞322德力店」排隊結帳時，遭一名男子持刀攻擊，其中1名15歲女國中生腹部重創，失血過多喪生。她身旁的男同學也受傷，所幸沒有生命危險。
「福岡放送」（FBS）報導，警方事發之後除了追緝逃逸的凶嫌之外，也加強學生上下課時段以及夜間巡邏，並從福岡縣各地調派警力，在現場周邊以及北九州市內等地加強戒備。
昨天是命案發生後的第一個上學日，當天可見到有家長開車送小孩上學的身影。而北九州市教育委員會（相當於教育局）表示，市立小學、國中、高中等學校，16日共約4200人因為這起事件感到不安而請假，未去上學。
福岡縣教育委員會也已經要求縣內的小學、國中、高中等學校，出入口必須上鎖，以及讓學童集體下課，同時暫停社團活動，並在天黑之前讓學生回家。
日本放送協會（NHK）報導，辦案相關人士透露，即便警方獲報之後隨即在現場附近緊急部署人力，也派出20輛以上巡邏車加強戒備主要道路等地，不過尚未獲得追查凶嫌的重要線索。
加上當時從現場逃離的男子，僅穿著像是涼鞋的鞋離開現場，警方因此研判凶嫌可能相當熟悉當地的地形。
警方目前還在調閱並分析附近的監視器，追緝凶嫌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言