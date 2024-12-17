快訊

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

藍白合力封殺！考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

萬那杜外海7.3強震 震後災情曝光

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，大洋洲國家萬那杜外海發生規模7.3地震，引發海嘯。網路流傳的影片顯示當地有大樓窗戶變形、混凝土柱倒塌。

綜合法新社、路透社等外媒報導，USGS表示，地震震央在首都維拉港（Port Vila）以西30公里，震源深度57公里。主震過後同個地點出現規模5.5餘震。

上傳社群媒體的影片顯示，首都一棟有著多國使館入駐的大樓窗戶變形，混凝土柱倒塌。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）發布公告指出，「已觀測到海嘯」，預計萬那杜沿海部分地區的浪高將達1公尺。

斐濟、吉里巴斯、新喀里多尼亞、索羅門群島和吐瓦魯等太平洋島國預計將出現比潮位高出不到30公分的海嘯。

地震 海嘯

延伸閱讀

萬那杜規模7.4強震 氣象署：太平洋地區可能引發海嘯

抓漏工程費用怎算？營建防水技術協進會：含工帶料為業者工資的2至4倍

日本百年1遇大地震將至？規模8巨震機率曝 這5區先別去

2司機受困…台64線2貨車追撞混凝土車 新北八里出口匝道封閉

相關新聞

俄首證實開發新洲際飛彈「白楊木」 戰略司令：將進行最大射程試射

路透報導，俄羅斯正在部署新的戰略飛彈系統以擴充彈道武器庫，其戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev...

被遺忘的報導：西班牙足協主席強吻女足世界盃冠軍球員，後來呢？

「身為一個足球員，從沒想過會發生這種事...。」足壇強權西班牙，近年在各項國際賽連奪多個冠軍，2023年更成為繼德國之後第二個在男足、女足都贏得世界盃冠軍的國家——但其實西班牙女足不僅起步發展得遲，國家隊至今資源待遇都與男足天差地別，甚至2023年女足隊登上世界之巔的神奇之旅，也被來自西班牙足協主席的一個強吻，蒙上陰影。但長久以來女足國家隊隱忍的憤怒、承受的不公對待，還有西班牙社會長期的性別不平等問題也藉此揭開——強吻事件的一年多之後的現在，事情有所改變了嗎？

再撂狠話！俄防長：做好準備10年內在歐洲與北約開戰

俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）16日於該部對包含總統普亭等官員表示，俄羅斯必須做好未來10年在...

萬那杜外海傳規模7.4強震！深度僅10公里 恐有海嘯風險

美國地質調查局指出，大洋洲萬那杜維拉港（Port-Vila）以西51公里處，17日稍早發生芮氏規模7.4地震，震源深度僅...

信任投票失敗迎國會改選 德總理蕭茲成史上第3位

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在國會提出的信任投票案沒有通過，成為歷史上第3位，透過信任投票失敗迎改選的社民黨總...

玻利維亞前總統涉與少女生子 檢發逮捕令控販運

玻利維亞檢調當局今天表示，已對前總統莫拉萊斯（Evo Morales）發出逮捕令，理由是他在2006年至2019年總統任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。