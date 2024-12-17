日防長中谷元擬訪英 磋商聯合開發新世代戰機計畫

日本防衛大臣中谷元考慮最快明年1月訪問英國，與英國國防大臣希利討論有關日本、英國、義大利等3國聯合開發新世代戰機一事。日媒報導，中國軍事活動活絡化，日英防長將磋商如何實現自由開放的印度太平洋。

日本放送協會（NHK）報導，日本、英國、義大利等3國正加強聯合開發新世代戰機。中谷考慮明年1月中旬訪問英國，與英國國防大臣希利（John Healey）會談，針對目標2035年開始部署新世代戰機一事交換意見。

報導說，中國軍事活動活絡化之際，如何實現自由開放的印度太平洋是一大課題。中谷將藉由與希利會談，確認加強聯合訓練、部隊互相派遣等國防合作。

日英義3國將透過聯合開發新世代戰機，展開全球作戰空中計畫（Global Combat Air Programme，GCAP），12月已在英國成立負責管理的國際機構GIGO（GCAP International Government Organisation），首任代表是日本前防衛審議官岡真臣。中谷考慮訪英期間，前往考察。

日本共同社報導，中谷與希利舉行會談時將共享亞洲與歐洲的安全保障不可分割的看法，確認締結讓日本自衛隊與英軍交流更順暢的相互准入協定（RAA）等防務合作的進展。

英國計畫明年派遣航空母艦打擊群至涵蓋日本在內的印太地區。中谷與希利會談時，也將協商強化日英聯合訓練一事。

此外，沙烏地阿拉伯正試圖參與聯合開發新世代戰機的可能性，英國已在作為接受沙烏地阿拉伯提供資金的回報，將協助沙國培養國防產業和技術人員。中谷與希利會談時，可能言及此事。

日英義3國2022年12月啟動官民投入的全球作戰空中計畫（GCAP），目標開發第6代戰鬥機並最晚在2035年部署，性能超越美國的F-35等當前最先進機型。