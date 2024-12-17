俄首證實開發新洲際飛彈「白楊木」 戰略司令：將進行最大射程試射

路透報導，俄羅斯正在部署新的戰略飛彈系統以擴充彈道武器庫，其戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）16日首度公開證實正在研發新型洲際彈道飛彈「白楊木」（Osina，暫譯），且計畫進行最大射程試射，警告將因應外部升高威脅加強測試。

卡拉卡耶夫日前接受俄羅斯國防部官方報紙紅星報（Krasnaya Zvezda）採訪，明確警告若俄羅斯認為安全受到威脅將作出回應，並表示計畫針對新的飛彈系統進行最大射程試射。

俄羅斯國營通訊社引述紅星報報導，卡拉卡耶夫說，「就射程而言，沒有俄羅斯飛彈到達不了的地方」，並且警告將因應升級的外部威脅，可能增加先進飛彈武器的測試強度。

卡拉卡耶夫首度公開證實，俄羅斯正在開發新型洲際彈道飛彈「白楊木」，且稱將「白楊木」及其他新飛彈系統投入作戰是首要任務。

他還說，俄羅斯正在完成一套類似於極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik）的開發，但並未提供更多細節。

卡拉卡耶夫指出，俄羅斯未來新的國家武器發展計畫，將考慮多種戰略進攻性武器的發展選項，並將考量2026年俄美《新削減戰略武器條約》（New START）到期後，不排除增加部署飛彈的彈頭數量，以回應美國可能採取的類似行動。