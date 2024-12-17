信任投票失敗迎國會改選 德總理蕭茲成史上第3位

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在國會提出的信任投票案沒有通過，成為歷史上第3位，透過信任投票失敗迎改選的社民黨總理。蕭茲表示，此舉目的是為了提前舉行國會選舉。

蕭茲今天晚間接受德國公共廣播聯盟節目（ARD-Brennpunkt）專訪時說，他代表著德國過去75年來的強大成果，北約（NATO）與歐盟一體化、在民主與法治有著共同價值觀念，他帶領的政府有1個最強的政黨和2個較小的黨，近3年時間已經取得很多成就，現在結束也是正確的，並說未來仍會致力向烏克蘭輸送武器，「基於這點，目前我還不知道可以跟哪個政黨達成共識」。

在稍早國會對信任投票召開的特別會議中，蕭茲首先上台發言，確立開除自由民主黨（FDP）主席林德納（Christian Lindner）引發紅綠燈內閣瓦解的合理性，「具有足夠成熟度的人才可以加入政府」，自民黨在林德納帶領下，對內閣展開數週損害民主的「破壞行動」。透過信任投票，選民能重新定義德國政治路線。

接著，蕭茲提到「尊重」，並概述他與社民黨（SPD）的競選政策。他說，尊重普通人，「那些為了10歐、20歐元而奮鬥的人」，必須靠最低工資過活的工人、長時間工作的人與退休的人。蕭茲承諾將調漲最低工資、降低食品增值稅，請求民眾繼續信任他，讓他能在未來繼續執政。

隨後黨團代表發言，基民盟（CDU）總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）、綠黨（Greens）總理候選人、經濟部長哈柏克（Robert Habeck）與林德納依序上台。

梅爾茨抨擊蕭茲不尊重林德納，且接近無禮，他說蕭茲避談競爭力，「你本來有機會，但你沒有利用他」。哈柏克說，政府必須繼續運作，綠黨主張的氣候與環境保護不該成為過去式。林德納則強調他對債務煞車理念。

蕭茲自2021年12月上任後，以國會多數席之姿主動組閣。蕭茲當時邀請綠黨哈柏克及自民黨林德納，共組3黨聯合執政內閣，由於社民黨代表紅色，綠黨代表綠色，加上自民黨的黃色，執政聯盟又被稱為「紅綠燈聯盟」，是1991年兩德統一後首次出現的內閣形式。此舉打破基民盟前總理梅克爾（Angela Merkel）長年來與政治光譜稍遠的黨，所組成的大聯合政府模式。

紅綠燈內閣運行2個月後，由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭邊境部署俄羅斯軍隊，蕭茲在2022年2月15日訪問克里姆林宮希望阻止戰爭爆發，一週後俄羅斯全面入侵烏克蘭。

戰爭迫使蕭茲這個新任政府必須馬上應對全面危機。由於德國長期依賴俄羅斯的能源輸入，戰爭爆發後，電價與物價紛紛調漲，引發通貨膨脹，「沒錢」的抱怨聲起，讓景氣低迷，民情也在不斷延長的戰事裡被消耗。

今年11月，在一次內閣協商2025年度總預算的閉門會議中，蕭茲開除林德納，由於蕭茲希望修改基本法中的「債務煞車」（Schuldenbremse）規定，因此他會後發表聲明說與林德納不再有足以共事的信賴，並宣布將向國會提出信任投票案。

根據德國基本法（Grundgesetz，即德國憲法）第68條規定，聯邦總理有權向聯邦議院提交動議，表達議院對總理信任。總理可結合實際問題，或單獨提出信任問題動議作為動機，例如紅綠燈聯盟瓦解後失去多數決的國會狀態。國會收到總理書面提案後，必須等待48小時做出決定，蕭茲12月11日向國會主席巴斯（Bärbel Bas）提交相關文件，國會於12月16日召開特別會議審理。

依法，如果總理贏得信任投票，政府將保持現狀繼續運轉，直到原定明年9月28日的國會選舉；如果總理信任投票未過，他可向總統史坦麥爾（Walter-FrankSteinmeier）要求解散國會，總統有21天時間來決定。一旦總統宣布國會解散，國會選舉必須在60天內完成。

然而，面對內閣垮台失去過半席次，讓國會議事陷入空轉的狀態，多數民調也顯示，德國民眾希望盡快組成新的政府；國會黨團代表與總統史坦麥爾隨即開會，敲定希望在明年2月23日舉辦國會選舉，蕭茲於是鬆口表示願意將信任投票案提前。

從那天起，向來被認為是溫和的蕭茲開始展開主動式。歷史上的今天讓蕭茲成為繼第4任總理布朗特（Willy Brandt）、第6任總理柯爾（Helmut Kohl）之後，第3位以輸掉國會信任投票以換取選舉的社民黨總理。