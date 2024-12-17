信任投票失敗迎國會改選 德總理蕭茲成史上第3位

中央社／ 柏林16日專電
德國國會16日否決總理蕭茲的信任案。路透
德國國會16日否決總理蕭茲的信任案。路透

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在國會提出的信任投票案沒有通過，成為歷史上第3位，透過信任投票失敗迎改選的社民黨總理。蕭茲表示，此舉目的是為了提前舉行國會選舉。

蕭茲今天晚間接受德國公共廣播聯盟節目（ARD-Brennpunkt）專訪時說，他代表著德國過去75年來的強大成果，北約（NATO）與歐盟一體化、在民主與法治有著共同價值觀念，他帶領的政府有1個最強的政黨和2個較小的黨，近3年時間已經取得很多成就，現在結束也是正確的，並說未來仍會致力向烏克蘭輸送武器，「基於這點，目前我還不知道可以跟哪個政黨達成共識」。

在稍早國會對信任投票召開的特別會議中，蕭茲首先上台發言，確立開除自由民主黨（FDP）主席林德納（Christian Lindner）引發紅綠燈內閣瓦解的合理性，「具有足夠成熟度的人才可以加入政府」，自民黨在林德納帶領下，對內閣展開數週損害民主的「破壞行動」。透過信任投票，選民能重新定義德國政治路線。

接著，蕭茲提到「尊重」，並概述他與社民黨（SPD）的競選政策。他說，尊重普通人，「那些為了10歐、20歐元而奮鬥的人」，必須靠最低工資過活的工人、長時間工作的人與退休的人。蕭茲承諾將調漲最低工資、降低食品增值稅，請求民眾繼續信任他，讓他能在未來繼續執政。

隨後黨團代表發言，基民盟（CDU）總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）、綠黨（Greens）總理候選人、經濟部長哈柏克（Robert Habeck）與林德納依序上台。

梅爾茨抨擊蕭茲不尊重林德納，且接近無禮，他說蕭茲避談競爭力，「你本來有機會，但你沒有利用他」。哈柏克說，政府必須繼續運作，綠黨主張的氣候與環境保護不該成為過去式。林德納則強調他對債務煞車理念。

蕭茲自2021年12月上任後，以國會多數席之姿主動組閣。蕭茲當時邀請綠黨哈柏克及自民黨林德納，共組3黨聯合執政內閣，由於社民黨代表紅色，綠黨代表綠色，加上自民黨的黃色，執政聯盟又被稱為「紅綠燈聯盟」，是1991年兩德統一後首次出現的內閣形式。此舉打破基民盟前總理梅克爾（Angela Merkel）長年來與政治光譜稍遠的黨，所組成的大聯合政府模式。

紅綠燈內閣運行2個月後，由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭邊境部署俄羅斯軍隊，蕭茲在2022年2月15日訪問克里姆林宮希望阻止戰爭爆發，一週後俄羅斯全面入侵烏克蘭。

戰爭迫使蕭茲這個新任政府必須馬上應對全面危機。由於德國長期依賴俄羅斯的能源輸入，戰爭爆發後，電價與物價紛紛調漲，引發通貨膨脹，「沒錢」的抱怨聲起，讓景氣低迷，民情也在不斷延長的戰事裡被消耗。

今年11月，在一次內閣協商2025年度總預算的閉門會議中，蕭茲開除林德納，由於蕭茲希望修改基本法中的「債務煞車」（Schuldenbremse）規定，因此他會後發表聲明說與林德納不再有足以共事的信賴，並宣布將向國會提出信任投票案。

根據德國基本法（Grundgesetz，即德國憲法）第68條規定，聯邦總理有權向聯邦議院提交動議，表達議院對總理信任。總理可結合實際問題，或單獨提出信任問題動議作為動機，例如紅綠燈聯盟瓦解後失去多數決的國會狀態。國會收到總理書面提案後，必須等待48小時做出決定，蕭茲12月11日向國會主席巴斯（Bärbel Bas）提交相關文件，國會於12月16日召開特別會議審理。

依法，如果總理贏得信任投票，政府將保持現狀繼續運轉，直到原定明年9月28日的國會選舉；如果總理信任投票未過，他可向總統史坦麥爾（Walter-FrankSteinmeier）要求解散國會，總統有21天時間來決定。一旦總統宣布國會解散，國會選舉必須在60天內完成。

然而，面對內閣垮台失去過半席次，讓國會議事陷入空轉的狀態，多數民調也顯示，德國民眾希望盡快組成新的政府；國會黨團代表與總統史坦麥爾隨即開會，敲定希望在明年2月23日舉辦國會選舉，蕭茲於是鬆口表示願意將信任投票案提前。

從那天起，向來被認為是溫和的蕭茲開始展開主動式。歷史上的今天讓蕭茲成為繼第4任總理布朗特（Willy Brandt）、第6任總理柯爾（Helmut Kohl）之後，第3位以輸掉國會信任投票以換取選舉的社民黨總理。

德國 投票 社民黨 蕭茲

延伸閱讀

蕭茲信任投票成大選前哨戰 梅爾茨強勢搶攻總理之位

「沒有痛覺」竟成超能力！男星超奇葩：刀插入手沒感覺

民心思變！德國會信任投票在即 總理蕭茲料將如願闖關失敗

選罷法火速初審 林右昌批國會戒嚴要求朱立倫道歉

相關新聞

俄首證實開發新洲際飛彈「白楊木」 戰略司令：將進行最大射程試射

路透報導，俄羅斯正在部署新的戰略飛彈系統以擴充彈道武器庫，其戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev...

被遺忘的報導：西班牙足協主席強吻女足世界盃冠軍球員，後來呢？

「身為一個足球員，從沒想過會發生這種事...。」足壇強權西班牙，近年在各項國際賽連奪多個冠軍，2023年更成為繼德國之後第二個在男足、女足都贏得世界盃冠軍的國家——但其實西班牙女足不僅起步發展得遲，國家隊至今資源待遇都與男足天差地別，甚至2023年女足隊登上世界之巔的神奇之旅，也被來自西班牙足協主席的一個強吻，蒙上陰影。但長久以來女足國家隊隱忍的憤怒、承受的不公對待，還有西班牙社會長期的性別不平等問題也藉此揭開——強吻事件的一年多之後的現在，事情有所改變了嗎？

萬那杜外海傳規模7.4強震！深度僅10公里 恐有海嘯風險

美國地質調查局指出，大洋洲萬那杜維拉港（Port-Vila）以西51公里處，17日稍早發生芮氏規模7.4地震，震源深度僅...

信任投票失敗迎國會改選 德總理蕭茲成史上第3位

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在國會提出的信任投票案沒有通過，成為歷史上第3位，透過信任投票失敗迎改選的社民黨總...

加拿大副總理兼財長方慧蘭閃辭 杜魯多政府面臨挑戰

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭今天遞出辭呈，自曝與總理杜魯多在應對美國總統當選人川普的關稅威脅方面意見分歧，對已不得民心的...

日防長中谷元擬訪英 磋商聯合開發新世代戰機計畫

日本防衛大臣中谷元考慮最快明年1月訪問英國，與英國國防大臣希利討論有關日本、英國、義大利等3國聯合開發新世代戰機一事。日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。