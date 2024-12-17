蕭茲信任投票成大選前哨戰 梅爾茨強勢搶攻總理之位

德國國會昨天就總理蕭茲的信任投票進行辯論時，基民盟主席梅爾茨演說抨擊德國在蕭茲內閣治理下陷經濟與能源危機，並針對國防、經濟與就業市場提出批評及改革，展現目前民調最高總理候選人氣勢。

蕭茲（Olaf Scholz）11月初開除自民黨（FDP）籍財政部長林德納（Christian Lindner），導致由社民黨（SPD）、綠黨（Die Grünen）與自民黨組成的紅綠燈內閣正式破裂，上週蕭茲正式向德國國會申請對他的信任投票，16日下午表決。

根據國會直播，這場德國歷史上第六次總理信任投票宛若競選活動現場、氣氛熱烈，不僅700多個議席、聯邦與各邦政府代表幾乎全數到場，訪客與媒體觀眾席也爆滿，許多記者只能拿著筆電站在場邊記錄報導。

信任投票開始前，蕭茲首先上台發表演說，除說明提起信任投票原因，也強調提前舉行國會大選必要性，重申「自民黨的背叛」才是導致紅綠燈內閣破裂導火線，為任內政策辯護。

最大反對黨黨魁基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）接續蕭茲發言時，直接進入競選模式。他重砲抨擊蕭茲2022年宣示將為德國帶來「劃時代轉折」（Zeitenwende）的承諾跳票，對國防、經濟與就業市場等議題提出批評。

「劃時代轉折」是2022年2月27日俄羅斯入侵烏克蘭第三天後，蕭茲在德國國會發表的重要演說，當時蕭茲宣告德國將改變二戰後的軍事克制傳統，承諾投入1000億歐元（約新台幣3兆4100億元）重建國防軍、加強北約合作，重塑歐洲戰略角色，被視為德國外交與軍事戰略的重大轉折。

然而，梅爾茨指出蕭茲政府未能兌現相關承諾，不僅連續削減國防預算，在歐盟事務上也表現得相當被動。他指責蕭茲在歐盟峰會上經常保持沉默，未能展現德國應有的領導風範，令國家聲望蒙羞。

梅爾茨提出德國應將國防支出維持在GDP的2%以上，確保1000億歐元的國防基金用於軍事現代化與戰備升級，而非用於日常運作開支。

除了國防，梅爾茨也將德國經濟衰退歸咎於由社民黨與綠黨主導的經濟與能源政策，指出政府對企業增稅與能源價格調控不當，是德國國家競爭力下滑主因。主張降低企業稅負，並擴大能源生產來源，不再只依賴再生能源。

此外，針對就業市場，梅爾茨批評德國當前的社福政策過於寬鬆，要求改革每月提供給失業者563歐元（約新台幣1萬9000元）的「公民津貼」（Bürgergeld），削減補貼以激勵具備工作能力者重返勞動市場。

他稱「瑞士平均每年工作時間高於德國200小時」，認為應減少法定休假天數，並對67歲以上延後退休者每月提供2000歐元免稅收入，鼓勵資深勞動者持續貢獻技能與經驗，提升國家生產力。

辯論演說過程中，同黨議員對重砲抨擊執政黨的梅爾茨數度報以熱烈掌聲，然而「明鏡週刊」（DerSpiegel）等德媒分析，梅爾茨的強勢發言雖能成功動員關注選戰的保守派選民，若不擺脫典型反對派的批評姿態，將無益選後組閣。

當前梅爾茨所代表的基民盟/基社盟（CDU/CSU）民意支持率約32%，雖大幅領先各政黨，仍需尋求志同道合的夥伴組閣以過50%執政門檻。

「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）分析，在不考慮極右翼另類選擇黨（AfD）情況下，由基民盟/基社盟搭配社民黨的「大聯合內閣」，或搭配綠黨的「黑綠聯盟」是最有可能的組閣選項。

綜合德媒報導，保守派形象深植選民心中的梅爾茨，若無法與中間偏左的社民黨或綠黨妥協，形成穩定聯合政府，明年2月23日大選後，德國仍舊難以走出近年執政聯盟內部矛盾、不時陷入政策與治理僵局的困境。